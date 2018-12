Autonomní automobily jako beztrestní zabijáci? Morální dilemata očima odborníků

PRAHA Server Lidovky.cz zveřejňuje odbornou reakci pracovníků Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, společného centra Ústavu státu a práva AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR, Ústavu informatiky AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK, která navazuje na článek o výsledcích studie uveřejněné v prestižním vědeckém časopise Nature.

Původní článek serveru Lidovky.cz si můžete přečíst zde. Následuje odborná reakce pracovníků vědeckých institucí.

Rádi bychom upozornili na některé nepřesnosti v článku „Má autonomní auto zabít spíše zločince, nebo psa? V globálním experimentu rozhodovaly milióny lidí za roboty“, který na serveru Lidovky.cz informuje o výsledcích studie z časopisu Nature, jejímiž autory jsou odborníci z prestižní americké univerzity Massachusetts Institute of Technology.

Studie publikovaná v Nature shrnuje výsledky výzkumu morálních preferencí více než dvou miliónů obyvatel celého světa, jehož účelem má být pomoci určit, jak bychom měli naprogramovat chování robotických automobilů v kolizních situacích. Měla by robotická auta v takových situacích považovat životy všech účastníků provozu za stejně hodnotné, nebo by naopak mohla obětovat životy některých lidí ve prospěch jiných? Autoři studie se domnívají, že pro odpověď na tuto otázku by bylo dobré zjistit, čemu by dalo přednost velké množství lidí.

Pokud jde o nepřesnosti v českém článku, je v něm především chybně uvedeno, že Česko je ve studii zařazeno mezi „západní země“. Ve skutečnosti je tam klasifikováno jako „jižní země“. Klasifikace na západní, východní a jižní země však není ve studii míněna geograficky. Ve výsledném grafu jsou jednotlivé země klasifikovány spíše na základě charakteru morálních preferencí svých obyvatel. Z tohoto hlediska se Česko nachází ve skupině „jižních zemí“, spolu s Francií a jejími bývalými africkými koloniemi, a se zeměmi Latinské Ameriky.

Nad skutečností, že Češi mají co do svých morálních soudů blíže k obyvatelům Jižní Ameriky, se podivoval i autor článku, informujícího o zmíněné studii v populárně vědeckém časopise Scientific American. Dezinterpretaci výsledků původní studie v českém článku si lze vysvětlit tím, že autora českého článku zmátlo barevné značení, neboť táž barva (zelená) vyznačuje jak kulturní (katolický) profil Česka, tak charakter morálních preferencí jeho obyvatel. A vzhledem k tomu, že Česko má týž kulturní profil jako některé geograficky západní země, došel zřejmě autor článku na serveru Lidovky.cz k závěru, že je klasifikováno stejně i z hlediska výsledků studie. To je omyl.

Český článek dále pomíjí velmi podstatnou skutečnost: dvě třetiny respondentů výzkumu byli muži a většina z celkového počtu zúčastněných byla mladší než 25 let. Jinými slovy, účastníky byli převážně chlapci a mladí muži. K tomuto výsledku bezpochyby přispělo šíření odkazu na dotazník populárními mladými youtubery.

Nejde nám zde však o kritiku původní studie, nýbrž pouze o to, aby o ní česká média informovala správně. Vzorek pokusných osob, s nímž studie pracuje, je nepochybně úctyhodný a téma je důležité nejen pro otázku autonomního řízení. Ačkoli výsledky nereprezentují názory celé populace, upozorňují na výzvy, s nimiž se budou muset vyrovnat interdisciplinární týmy odborníků, mezi nimiž musí figurovat nejen inženýři a sociologové, ale i filosofové.

Mapa znázorňující země podle kulturní příslušnosti podle na základě výsledků studie.

Pro zajímavost k této tiskové zprávě přikládáme mapu světa, v níž jsou jednotlivé země rozlišeny s využitím stejné barevné škály a podle stejného klíče – tj. podle charakteru morálních preferencí obyvatelstva – jako v původním dendrogramu, který z důvodu ochrany autorských práv nemůžeme převzít. (Snímek mapy světa přebíráme z kanálu Nature na youtube.) Na obrázku vidíme, že „západní“ země jsou označeny červeně, „východní“ modře, a „jižní“ zeleně, přičemž Česko je v poslední skupině.



Autory příspěvku jsou pracovníci Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, společného centra Ústavu státu a práva AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR, Ústavu informatiky AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK.