E-cigarety mění krevní oběh už po jednom použití, ukázala nová studie

Filadelfie Jsou elekronické cigarety opravdu bezpečnější než klasické? Vědci si nejsou jistí. Látky, které obsahují, mohou být pro lidské zdraví velmi škodlivé. Poslední výzkum amerických vědců odhalil, že neočekávané účinky na cévní systém vyvolávají e-cigarety hned po prvním užití.

Ze studie publikované v časopise Radiology vyplývá, že takzvané „vapování“ ovlivňuje dočasně funkci cév, a to i u zdravých lidí. Magnetická rezonance například ukázala už po jednom použití změnu toku krve ve stehenní tepně. Po několika minutách se však vše vrátí do původního stavu.

Výzkumníci zatím nedokázali určit, která z chemikálií má na svědomí změny, které zpozorovali. „Žádná hrůza – nic se neděje, chtělo by se říct,“ řekl autor výzkumu Felix W. Wehrli profesor radiologie a biofyziky na Pensylvánské univerzitě. „Pokud ale někdo vapuje pravidelně, je možné, že se věci do normálu jen tak rychle nevrátí,“ dodal Wehrli.

Jeho tým zpozoroval na testovaných změny, které předcházejí rozvoji kardiovaskulárních nemocí, mezi nimi například aterosklerózy. Vědci si jevu všimli u 31 lidí, kteří nikdy nekouřili běžné ani elektronické cigarety, píše CNN.

Studie je nejnovějším příspěvkem k výzkumům sledujících vliv e-cigaret na lidské zdraví. Experti upozorňují, že zkoumání jejich dopadů je v raném stádiu – nejčastěji se zatím odehrává v laboratořích nebo na zvířatech.

Jiná studie, která vyšla letos v květnu, ukázala, že aromatizující přísady e-cigaret mohou mít toxické účinky. Snižují životaschopnost buněk a zvyšují riziko zánětu. Čím víc spotřeba e-cigaret stoupá, tím víc také roste počet důkazů o jejich potenciální škodlivosti, tvdrí autoři výzkumu z Massachusettské univerzity.

Nenápadné riziko

Kromě škodlivých účinků nikotinu mohou přísady (e-cigaret) ohrožovat funkci cév. Navíc jsou velmi rozšířeny mezi mladými lidmi. Experti se dlouho domnívali, že vapování představuje menší zdravotní riziko než kouření klasických cigaret. Lékaři však upozorňují na potenciální škodlivost aromatických látek, těžkých kovů a jiných složek používaných v e-cigaretách.

„Nikdo neví, co s lidskými plícemi udělá vdechování aerosolizovaného propylenglykolu a glycerinu. Je to experiment. Výsledky uvidíme až po letech,“ prohlásil minulý měsíc Robert Jackler, zakladatel Standfordského výzkumu dopadu reklamy na tabák. „Ochucující látky v potravinách mohou být zachyceny ve střevech, ale není jasné, co se stane, pokud je budeme dlouhodobě vdechovat. Nepochybuji o tom, že vapování je bezpečnější než kouření normálních cigaret. To ale neznamená, že to je bezpečné,“ míní Jackler.

Před týdnem přinesla média zprávu o více než desítce teenagerů z různých států amerického Středozápadu, kteří byli hospitalizováni kvůli problémům s plícemi. Podle Fox News všichni tito kuřáci elektronických cigaret trpí podobnými symptomy: dušností, bolestmi na hrudi, kašlem a nevolnostmi.