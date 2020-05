Lesní rostliny chrání před teplotními extrémy koruny stromů, tvrdí vědci

PRAHA Lesní rostliny chrání před globálním oteplováním stabilní prostředí pod korunami stromů, citlivě proto reagují na to, jak se hustota stromového patra mění. Vyplynulo to ze závěrů mezinárodní studie, na které se podílelo i šest vědců z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Pokud by rostliny ztratily ochranný kryt stromů, zažijí skokový nárůst teplot.

Podle vědců je proto nutné podporovat takové způsoby lesního hospodaření, které nevedou k odstranění stromového patra na větších plochách. Za ústav o výsledcích studie informovala Miroslava Dvořáková. Vědci porovnali reakci lesních bylin na změnu klimatu naměřenou na meteorologických stanicích a na lokální změny mikroklimatu v lesním podrostu. Údaje o teplotách, které měřili v lesním podrostu, zkombinovali s 80 let starými údaji o hustotě stromových korun na 3000 výzkumných plochách v Evropě, přičemž šestina z nich byla v České republice. Podle jejich zjištění pozorované globální oteplování ale neodpovídá změnám teplot v lesním podrostu. Pokud někde porost výrazně zhoustl, mohl podle vědců kompenzovat růst teploty způsobený změnou klimatu.

„Hlavním výsledkem naší studie je, že lesní rostliny reagují citlivě na lokální změny hustoty stromového patra, a nikoli na oteplování klimatu pozorované mimo les,“ uvedl k výsledkům studie Martin Kopecký z oddělení Geografických informačních systémů a dálkového průzkumu země Botanického ústavu AV ČR. Podle něj by se v lesnictví proto měly více brát v úvahu dopady hospodaření na mikroklima a biodiverzitu podrostu.