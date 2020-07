Na Lipně zahnízdil ohrožený pták rybák obecný

LIPNO NAD VLTAVOU Na Lipně zahnízdil silně ohrožený pták rybák obecný, příbuzný racka. Přilákaly ho experimentální plovoucí ostrovy, které na lipenskou nádrž umístili již dříve vědci, aby tam zvýšili druhovou rozmanitost. Ptáky objevili hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd (AV) ČR při pravidelné kontrole těchto pokusných ostrovů. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila referentka publicity Biologického centra AV Daniela Procházková.

Na plovoucích ostrovech našli vědci čtyři hnízda se šesti mláďaty rybáka obecného. Ten je v červeném seznamu v kategorii ohrožených druhů ptáků.

„Z hlediska ornitologie je to první vzácný nález na našich plovoucích ostrovech. Tento úspěch byl dán zřejmě tím, že ostrovy byly celou sezonu v Hadí zátoce, kde mají ptáci klid. Na jaře si ostrovy našli a poté zahnízdili,“ řekl Milan Muška z Biologického centra AV ČR. Jak dodal, je to nejvýše doložené hnízdění rybáků v ČR a může to být základ hnízdní kolonie.

Rybák obecný Rybák obecný je tažný rybožravý pták, příbuzný racka. K hnízdění si vybírá malé holé ostrovy v rybnících či vodních nádržích nebo štěrkové nánosy v korytech větších řek. Takovéto lokality z české přírody ale postupně vymizely, a tak v ČR hnízdí každoročně už jen několik set párů.

Plovoucí ostrovy dali českobudějovičtí vědci na lipenskou přehradu poprvé na jaře v roce 2017. Chtějí tak zvyšovat biologickou rozmanitost a snižovat živinovou zátěž v nádrži. „Kvůli kolísání hladiny totiž břehy lipenské nádrže tvoří zejména písečné pláže nebo suťové pole a téměř zde chybí příbřežní oblasti porostlé vodními rostlinami. Plovoucí ostrovy tak uměle nahrazují tato přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, ptáků i rostlin,“ uvedla Procházková.