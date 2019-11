Vědci chtějí významně zrychlit vyšetření magnetickou rezonancí

BRNO Lékař možná v budoucnu vyšetří pacienta prostřednictvím magnetické rezonance už v okamžiku, kdy projde dveřmi. K podobnému cíli směřuje výzkum vědců z centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Sestrojili prototyp spektometru, který mění doposud zavedený princip měření elektronové paramagnetické rezonance.

V budoucnu by mohl najít využití při vyšetřeních v nemocnicích, ale i v materiálových vědách, řekli dnes novinářům vědci z výzkumného týmu.

Spektrometr ale vědcům pomůže také při sledování dynamických dějů, studiu nových materiálů i biologických vzorků. První spektometr v Československu zkonstruoval Josef Dadok v Brně v roce 1960. I proto se Neugebauer rozhodl svůj výzkum rozvíjet právě v Brně, ve vědecko-výzkumném centru CEITEC.

Vedoucí týmu Petr Neugebauer dostal na spektrometr grant od Evropské výzkumné rady v hodnotě dvou milionů eur (téměř 51 milionů korun). Na sestavování přístroje začal se svým týmem pracovat loni. Metoda, kterou navrhl, funguje v neproměnlivém magnetickém poli s rychlou změnou frekvence. Obrací tak obvyklý princip proměnlivého magnetického pole za neproměnlivé frekvence.



Magnetická rezonance je veřejnosti nejvíce známá jako zobrazovací metoda při nemocničních vyšetřeních. „Je to metoda společností velmi ceněná, a to i proto, že je to neinvazivní záření, například oproti rentgenu. Také se skrze ni můžeme dívat na dynamiku biologických vzorků,“ řekl Neugebauer.

Jedním z cílů výzkumu je podle Neugebauera zrychlit vyšetření na magnetické rezonanci, které v dnešní době trvá zhruba 30 minut. „Vyšetření u lékaře by probíhalo tak, že by pacient prošel dveřmi, jež by ho proskenovaly. Superpočítač by zpracoval data, a než by se pacient dostal do místnosti lékaře, trvalo by to zhruba sedm sekund. Tam by už měl by k dispozici výsledky vyšetření,“ řekl Neugebauer. Dodal, že by se tímto vyšetřením například zjistilo, jaké má člověk nemoci či jak reaguje na různé léky či stravu.