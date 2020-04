Odbornice na viry: Panika okolo nemoci Covid-19 je zbytečná. Na imunitu doporučuje jíst kysané zelí

Lidé jsou fascinovaní jedním druhem viru, přitom infekcí se shodnými příznaky existuje daleko víc, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Václava Adámková, primářka mikrobiologie a antibiotického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Lidovky.cz Koronavirus k nám raketově vletěl a převrátil naše životy. Co znamená pro vás?

Pro mě coby mikrobiologa znamená jednoho z dalších původců infekcí dýchacích cest. Cesta přenosu odpovídá jiným takzvaným respiračním virům. Spektrum příznaků taktéž – od asymptomatického (bezpříznakového) přes lehkou formu „nemoci z nachlazení“ až po těžké stavy vyžadující napojení na umělou plicní ventilaci. Všechna tato stadia však pozorujeme i u jiných infekcí, těm se ale nedostává takové mediální pozornosti.

Lidovky.cz: Celý svět vyhlíží, kdy pandemii porazíme. Lze vůbec koronavirus úplně zdolat?

Nemyslím si, že by člověk měl něco porážet. To my, lidský druh, žijeme ve světě mikroorganismů, virů, bakterií. Proto bychom se měli spíše snažit o koexistenci. Lidé si po „objevení se“ penicilinu mysleli, že vymýtí bakteriální infekce. A? Jsou tu stále, protože si bakterie vybudovaly obranné mechanismy ve smyslu rezistence na antibiotika – a my máme čím dál větší problém tyto bakteriální infekce léčit, protože docházejí účinná antibiotika. A kruh se uzavírá. V případě virů platí obdobné principy, jen těch specifických léčebných možností (antivirotik) máme ještě méně než antibiotik.

Primářka klinické mikrobiologie a antibiotického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete obrovskou vlnu paniky, kterou nemoc Covid-19 způsobila? Nepřeceňujeme ji?



Nedokážu si vysvětlit, proč panika vznikla, ale chápu, že jde o reakci na „neznámé“, zvlášť je-li to médii prezentováno formou katastrofických scénářů. Každý, nebo spíš většina z nás má obavu či strach z něčeho neznámého. Vždy tomu tak bylo. To, čeho se obáváme, se jen mění – nevysvětlitelné přírodní úkazy, mimozemské civilizace... A teď koronavirus. Něčemu neznámému či novému bývá přisuzována větší moc než třeba ve skutečnosti má, ale to ukáže jen čas.

Lidovky.cz: Skoro to vypadá, že teď není horší nemoci, než je Covid-19. Máte také takový pocit? A není to tak trochu nefér vůči ostatním prokazatelným „zabijákům“ z výčtu nemocí?

Skutečně existuje množství onemocnění, mám na mysli infekčních, jež by si zasloužila tutéž pozornost jakou sklízí nový typ koronaviru. A to z prostého důvodu: že u mnohých z nich by nyní přijímaná opatření byla stejně či podobně účinná, možná i účinnější ve smyslu jejich šíření. Takže z mého pohledu je to opravdu nefér „PR“.

Lidovky.cz: Jak to s onemocněním způsobeným koronavirem tedy opravdu je? Čteme o úmrtích, ale také se ví, že většina nakažených má lehký průběh či přítomnost viru v těle ani nezjistí. Jak najít balanc? Co si o nemoci myslet?

Zopakuji, že většina infekcí má podobnou pestrou škálu projevů, případně se nemusí manifestovat vůbec. A obdobně jako jiné viry, tak i koronavirus se dříve či později začlení do společenství dalších kolujících virů. A až dojde k ustálení stavu – tedy až lidé získají imunitu, buď přirozeným proděláním infekce, nebo očkováním –, přestane být atraktivní, myslím mediálně. Nic mu to však neubere na jeho přirozených vlastnostech.

Lidovky.cz: Denně jsme zásobováni přehršlí hlavně negativních zpráv a čísel o počtech nakažených a zemřelých. Co tahle hora negativismu dělá s psychikou?

Nejspíš nikdo z nás není vyhledávačem jen těch negativních zpráv. Většina, alespoň si to myslím, touží či očekává od života něco pozitivního. Nejsem psycholog ani psychiatr, ale vidím ve svém okolí, jakou míru stresu to u lidí vyvolává, a to i u těch, u nichž bych to nečekala.

Lidovky.cz: Jak vlastně vnímat ta čísla o počtech nakažených a zemřelých? O čem vypovídají? Mají skutečně smysl?

Jsou to opravdu jen čísla, většinou neověřitelná, jež jsou ve sdělovacích prostředcích prezentována vytrženě z kontextu, a tím získávají na atraktivitě. Podíváte-li se na odborné články publikované v impaktovaných (vědeckých či odborných – pozn. red.) časopisech, „stejná“ čísla, jsou-li vzata do kontextu a správně statisticky zhodnocená, již nemusí působit tolik senzačně. Kdyby tím samým způsobem byla prezentována všechna úmrtí denně, ať již z chorobných příčin, či jako například důsledek autonehody, bylo by to úplně stejně depresivní, možná i horší.

Kdysi existovala v mnoha novinách rubrička „černá kronika“ – a dnes to vypadá, že je to hlavní náplň většiny novinových článků.

Lidovky.cz: Jak si nyní uchovat zdravý, selský rozum?

Velmi těžko.

Lidovky.cz: Obavy z nemoci však mohou paralyzovat i lékaře a pracovníky v oné první linii. Jak se jim bránit? Co sama děláte pro to, abyste se „nezbláznila“?

Lékaři, kteří se každodenně setkávají s těžce nemocnými lidmi a se smrtí, jsou jistě více odolní, protože jinak by tu práci ani nemohli vykonávat. Domnívám se však, že úplnou odolnost proti těmto skutečnostem nikdo z nás nemá. Každý se snaží udržet svou psychickou rovnováhu po svém, někdo sportuje, jiný si přečte nějaký román... Já osobně nesleduji média, a když se chci odreagovat, pustím si nějakou starou klasickou komedii.

Lidovky.cz: Zmatení je patrné i u politických reprezentací napříč planetou, epidemiology a další experty na viry nevyjímaje. Jak to?

Nedokážu si to vysvětlit u odborné veřejnosti, ta by měla umět data filtrovat, rozpoznat jejich relevantnost a objektivně je vyhodnotit. V případě politických reprezentací, ty jsou závislé na poradcích a záleží čistě na nich, zda získané informace využijí ku prospěchu daného národa, či ke svému vlastnímu politickému prospěchu.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte vládní opatření? Začnou plodit ovoce a případně zhruba kdy?

Nejsem věštkyně, tedy nevím. Každé opatření je tak dobré, jak je dodržované a v kterou chvíli je přijaté. Mohou však plodit i pouze shnilé ovoce.

VÁCLAVA ADÁMKOVÁ (* 1972) ■ Vystudovala obor lékařská mikrobiologie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1996

■ Je primářkou klinické mikrobiologie a antibiotického centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Lidovky.cz: Kdy má smysl rozvolnit současná opatření? A neobáváte se toho, že až se po čase znovu někde objeví byť jen jeden nakažený, budeme „v tom“ zpátky?



Bohužel, strach a panika, jež jsou teď zasety v lidech, mohou vést přesně k tomu, že „v tom budeme zpátky“ při objevení se jakékoliv jiné nákazy.

Lidovky.cz Pro zdraví je klíčová i psychická pohoda. Kde ji teď hledat?

Zřejmě ne ve sdělovacích prostředcích, byť touhle cestou by to mohlo jít nejjednodušeji. Když už tu paniku rozsévaly, tak by naopak mohly přispět k tomu, aby lidé viděli, slyšeli, četli něco pozitivního, milého, uklidňujícího.

Lidovky.cz: K posílení imunity přispívají zdravá strava a čerstvý vzduch. Co doporučujete více jíst, čeho se naopak vyvarovat?

Strava je pro imunitu důležitý faktor. Dostatečný přísun čerstvého ovoce a zeleniny by byl ideální, v této roční době to ale není tak jednoduché, protože skleníková zelenina obsahuje kýžených vitaminů méně. Ale třeba kysané zelí si uchovává vysoký podíl vitaminů, což znali už naši předkové. Imunitu rozhodně neposílí alkohol.

Lidovky.cz: Věříte, že se ještě vrátí svět, jaký jsme znali před březnem 2020, nebo zahajujeme novou epochu? Nacházíte na současném stavu cosi pozitivního, něco, co lidstvo poučí a posune?Věřím. A co vidím pozitivního? Doufám, že si lidé alespoň zafixují základní hygienické návyky a budou je dodržovat i poté, až se život vrátí do normálních kolejí, protože tak přispějí ke snížení šíření infekcí obrovskou měrou s minimálním úsilím.