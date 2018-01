Revoluce v IKEM. Chystá se výstavba nových pavilonů, stát budou tři čtvrtě miliardy

PRAHA Největší investici za poslední dvě dekády rozjel Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), jenž patří k nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v zemi. Za tři čtvrtě miliardy korun vystaví ve svém stávajícím areálu v pražské Krči trojici budov, které rozšíří zázemí pro pacienty, umožní vznik nových provozů a sjednotí laboratorní pracoviště. Stavební práce by mohly započít v listopadu letošního roku.

Dramatický růst areálu Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) je vynucený tím, že se institut potýká s hranicemi svých prostorových možností. Zatímco za posledních deset let stoupl počet operací skoro o deset procent na 8 tisíc, zázemí zůstalo stejné. „Bylo potřeba tento problém řešit systémově, tedy výstavbou dvou nových pavilonů integrovaných do jedné budovy. Pro IKEM to největší investiční akci za uplynulých dvacet let,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí institutu Šárka Nevoralová.

Dvojice pavilonů vyroste v severozápadní části komplexu IKEM. Sloužit budou pacientům před a po transplantaci, současně v nich vznikne i nový akutní příjem kardiologické kliniky. Vedle toho se tam přesune pohotovost, jednotka intenzivní péče a nově se tam ustaví metabolická jednotka intenzivní péče. Pro pacienty nové budovy představují dohromady 56 nových lůžek.

„Akutní příjem kliniky kardiologie již nyní dosáhl maxima svých reálných možností, v horizontu dvou let již navíc nebude vyhovovat ani požadavkům na prostorové a personální zajištění dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl k tomu ředitel IKEM Aleš Herman. Nové pavilony budou znamenat i nové pracovní nabídky, institut v důsledku výstavby počítá se zhruba 150 novými pracovními místy.

IKEM nyní učinil pro vybudování pavilonů první oficiální krok, na sklonku loňského roku podal na pražský magistrát oznámení o svém záměru. Začal tím proces posuzování vlivu projektu na životní prostředí. Pokud se k němu postaví úředníci kladně, IKEM si může říct o územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud však podle nich záměr zatíží okolní prostředí, IKEM bude muset dodat další podklady a cesta k povolení se protáhne. Veřejnost se může vyjádřit do 19. ledna.

Hotovo by mohlo být v červnu 2021

Zatím se předpokládá, že první stroje by mohly kopnout do země v listopadu letošního roku. Dokončení výstavby se plánuje na červen 2021. IKEM je připravený zaplatit za rozšíření svého areálu 750 milionů korun. „Na této částce se bude podílet třiceti procenty z vlastních zdrojů, sedmdesát procent bude hrazeno z dotace strategické investice Ministerstva zdravotnictví,“ vypočítala mluvčí Nevoralová.

Součástí zmíněné investiční akce je také vznik nové laboratorní budovy, jež obsadí jihovýchodní část komplexu. Stavební práce by na ni mohly začít v dubnu příštího roku. „Vybudování samostatného laboratorního domu zcentralizuje nový ústřední příjem vzorků a zároveň rozšíří možnosti laboratorních metod prováděných uvnitř IKEM,“ poznamenala k tomu mluvčí.

Nová laboratorní budova pojme pracoviště klinické a transplantační imunologie, oddělení klinické biochemie a hematologie či oddělení mikrobiologie a molekulové genetiky. Bude fungovat i jako sídlo ambulantních provozů, centrálního registru dárců či jako archiv. V současné době institut čeká na stanoviska dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci na územní a stavební řízení.

Už řadu let platí IKEM za špičkové zdravotnické pracoviště, kde se provádí průkopnické operační zákroky. Například loni na podzim se lékařům IKEM podařilo pacientovi úspěšně transplantovat mechanické srdce. Institut se soustředí především na hrudní chirurgii, proslulé je jeho kardiocentrum, transplantace a rovněž výzkum v oblasti diabetologie a poruch metabolismu, transplantací životně důležitých orgánů a kardiovaskulárních chorob.