ČT mě přestala zvát, stěžuje si Robejšek na cenzuru. Sám tam však odmítl přijít

PRAHA Na údajnou cenzuru ze strany České televize si stěžuje politolog, publicista a akademik Petr Robejšek, jenž v poslední době vystupuje především jako duchovní otec politické strany Realisté. Podle jeho přesvědčení televize Realisty účelově ignoruje. Pikantní přitom je, že šéf Realistů v poslední době jedno pozvání ze strany ČT odmítl.

Robejšek napsal otevřený dopis šéfovi zpravodajství České telvize Zdeňku Šámalovi. „Jmenuji se Petr Robejšek a jsem zakladatelem politické strany Realisté. Do loňského roku jsem býval hostem Událostí, komentářů i dalších diskusních pořadů ČT. Od založení Realistů jsme však já i moji kolegové ze strany Vámi řízené zpravodajské redakce veřejnoprávní televizní stanice systematicky cenzurováni,“ začíná Robejšek dramaticky svůj otevřený dopis šéfovi zpravodajství (celý dopis zde).

Zbytek dopisu Robejšek proložil otázkami na Šámala. V dotazech si stěžuje na to, že Česká televize zve do diskusních pořadů politiky téměř výhradně parlamentních stran, neinformovala veřejnost o kandidatuře na prezidenta představitele Realistů Jiřího Hynka či prezentuje výsledky průzkumů veřejného mínění od omezeného okruhu agentur. Jde o narážku na to, že například podle zářijových dat agentury Sanep pro televizi Nova mají Realisté potenciál oslovit téměř sedm procent voličů.

Ačkoliv zakladatel Realistů vyzývá Šámala k reakci, do značné míry si odpovídá sám. Při tom útočí na Českou televizi. „Velmi dobře rozumím tomu, že se bojíte ekonomického programu Realistů a nedokážete vyvrátit moje argumenty. A jelikož nás zatím nemůžete umlčet, snažíte se naší existenci alespoň zamlčet,“ píše mentor strany, jak se Robejšek sám označuje, a přirovnává praxi televize k postupům médií za minulého režimu.

„Pan ředitel Šámal je ředitelem zpravodajství, které pod jeho vedením dlouhodobě opomíjí některé názorové proudy ve společnosti. A to považujeme za zkreslování reality. Pokud je ČT financována z koncesionářských poplatků, měla by se podle toho chovat,“ přiblížila pak serveru Lidovky.cz hlavní tezi dopisu mluvčí Realistů Jana Malíková. Robejšek deklaroval, že případnou Šámalovu odpověď hodlá zveřejnit.

Cenzura? Realisté byli v ČT naposledy před týdnem

Při bližším pohledu třeba na obsazení zmíněných diskusních pořadů na ČT se však vyjeví, že po vzniku Realistů v listopadu loňského roku to není s cenzurou Robejška a jeho projektu tak horké. Lídr strany byl hostem Událostí, komentářů 30. prosince, kdy se střetl s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem. Ve stejném pořadu se objevil i letos 24. května, jeho protihráčem v diskusi byl Petr Štěpánek ze Strany zelených. Naposledy měli Realisté svého zástupce v ČT minulý týden, kde v pořadu Politické spektrum vystoupila jednička pražské kandidátky Michal Moroz.

„Představitelé Realistů byli v diskusních pořadech České televize opakovaně. Pravidelně se účastní pořadu Politické spektrum, často jsou ale také hosty pořadu Události, komentáře. Vedle poslance Martina Lanka, který k Realistům přestoupil z Úsvitu, to byli opakovaně i spoluzakladatelé strany Petr Havel a Petr Robejšek,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz mluvčí České televize Karolína Blinková.

Navíc mentor Realistů se o jedno vystoupení v České televizi připravil sám. Do vysílání totiž nedorazil. „Jedno pozvání nepřijal pro zaneprázdněnost,“ podotkla mluvčí Blinková. Postoj televize k subjektu financovanému mimo jiné majitelem investiční skupiny Penta Markem Dospivou shrnuje mluvčí následovně: „Pan Robejšek a jeho strana tak dostávají v České televizi opakovaně prostor.“

Robejšek už není nezávislý, upozorňuje analytik

Pravdou je, že před vznikem Realistů promlouval Robejšek k divákům ČT mnohem častěji. Jako politolog se zaměřením na zahraniční politiku dostával pozvánky do diskusních pořadů téměř pravidelně. „Do poloviny roku 2016 vystupoval v průměru osmnáctkrát až dvacetkrát ročně,“ vypočítala mluvčí Realistů Malíková.

Realisté Vznik Realistů ohlásil Petr Robejšek loni 24. listopadu, kdy současně jeho lidé podali žádost na ministerstvo vnitra o registraci. Kvůli neznalosti zákona partaj původně nechali registrovatjako Stranu regionů, Realisty se oficiálně stali až v průběhu prosince.

Partaj Robejšek prezentuje jako konzervativní s důrazem na ochranu všeho českého, českých rodin a českých lidé před zásahy zvenčí.

Nová strana má však také vazby na minulost, jejím tajemníkem a pražským lídrem je někdejší náměstek ministra vnitra za Věci veřejné Michal Moroz. Stranu pak finančně podporuje majitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva.

V tomto smyslu se tedy mentorovi Realistů dveře do ČT přivřely. Nicméně má to logický důvod, vstupem do politiky přišel o svou nezávislost. „Jeho situace se změnila. Teď je lídrem strany, která kandiduje do sněmovny,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mediální analytik Jan Potůček. „Jako kandidát nemůže před volbami vystupovat jako nezávislý expert na zahraniční politiku,“ upozornil.

Četnost vystupování Robejška, respektive jeho projektu na obrazovce České televize tak vychází z jiného klíče, než který platil dřív. Nejdůležitější veřejnoprávní médium v zemi při rozdělování prostoru pro jednotlivé lídry ctí stávající průzkumy, přičemž ve volebním modelu dosud Realisté nepřekročili pět procent. „Za každého ředitele a tuplem za současného ředitele se ČT snaží, aby tam byla vyváženost a aby nikdo neměl šanci je napadnout, že porušují nestrannost a objektivitu,“ říká k tomu Potůček.