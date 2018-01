Ruské tanky tentokrát v Česku nebudou zapotřebí, píše o volbách ruský historik

KYJEV/MOSKVA Za „nepochopitelný a tragický“ označil výsledek druhého kola českých prezidentských voleb ruský historik Andrej Zubov. V komentáři pro ukrajinský server Obozrevatel nazvaném „Tentokrát se to obešlo bez tanků“ píše, že polovina Čechů dává přednost „tyranské diktatuře a xenofobii“.

Zubov vyvolal před čtyřmi lety pozornost článkem v listu Vedomosti, v němž srovnával ruský postup vůči Krymu s politikou nacistického Německa před druhou světovou válkou. Zanedlouho poté byl propuštěn z moskevské diplomatické akademie. Po měsíci bylo sice propuštění zrušeno, nicméně akademie známá zkratkou MGIMO s ním neprodloužila pracovní smlouvu.



V březnu 2014 Zubovovi nabídla kromě jiných zahraničních škol místo i brněnská Masarykova univerzita. Historik se však rozhodl zůstat v Moskvě. V současné době podle dostupných informací působí ve vedení ruské opoziční strany Parnas a angažuje se ve vědeckých kruzích pravoslavné církve.

V komentáři k českým volbám ruský historik píše, že polovina občanů České republiky „je lhostejná k evropským hodnotám politické a občanské svobody a pomoci bližnímu i vzdálenému a dává přednost hodnotám tyranské diktatury a xenofobie. Je to právě to, co před 50 lety přivezly s sebou sovětské tanky do Československa“.

Pro půlku Čechů je Čína vzorem

Pražské jaro z roku 1968 a sametovou revoluce z roku 1989 nepovažuje polovina Čechů za své dějiny, soudí Zubov. „Jsou na straně politiků, kteří otevřeně podporují ruský režim, neskrývají solidaritu s akcemi Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a otevřeně označují rozpad komunistického bloku a SSSR v letech 1990-1991 za největší geopolitickou katastrofu,“ píše se v komentáři. Autor uvádí, že pro polovinu Čechů je komunistická Čína vzorem moudrého státního uspořádání.

Jakou budoucnost si chystá nové pokolení Čechů? ptá se Zubov. Ruské tanky tentokrát nejspíš nebudou zapotřebí a nový Jan Palach se nebude muset upalovat. Vše se přihodí samo sebou, důstojně a ušlechtile.

„Ale pro nás, kteří jsme byli srdcem s těmi, kdo v srpnu 1968 vyšli na Rudé náměstí s plakátem ‚Ruce pryč od Československa‘, je nynější volba poloviny Čechů nepochopitelná a tragická,“ uzavírá komentář ruský historik.