Rusko ve východní Ghútě každý den na pět hodin zastaví zbraně. Aby mohli odejít civilisté

Moskva/Damašek Rusko bude od úterka dodržovat příměří ve východní Ghútě, a to denně vždy od 9:00 do 14:00 místního času (tedy od 8:00 do 13:00 SEČ). Informovala o tom v pondělí agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Podle něj to nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Agentura neuvedla, kolik dní má příměří trvat.

Ke klidu zbraní vyzvala v sobotu v rezoluci Rada bezpečnosti OSN, která žádala, aby se příměří v Sýrii začalo dodržovat bezodkladně a trvalo nejméně 30 dní. Cílem příměří má být podle Rady bezpečnosti právě umožnění humanitární pomoci do obléhaných oblastí a evakuace zraněných a nemocných.



Rezoluce byla přijata zejména v reakci na zintenzivnění bombardování východní Ghúty letadly syrského režimu podporovaného Ruskem. Jen za poslední týden tam zahynulo přes 520 civilistů. Ve východní Ghútě je v obležení vládních jednotek na 400 tisíc lidí, jimž se nedostává potravin, léků a téměř vyčerpána je už i zdravotní pomoc.

