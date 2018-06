Rychlík u Kolína usmrtil muže, vlaky nabíraly zpoždění

KOLÍN Provoz na železničním koridoru mezi Kolínem a Velimí zastavil v neděli ráno zhruba na hodinu střet rychlíku s mužem, který na místě zemřel. Řekla to mluvčí středočeské policie Petra Potočná. Vlaky jezdily odklonem přes Nymburk a nabíraly zpoždění, některé půlhodinu, jiné až 100 minut. Několik spojů bylo zrušeno. Od 09:00 byl provoz obnoven po jedné ze dvou kolejí, vyplývá z webu Českých drah. Mezi Velimí a Kolínem jezdila kyvadlová autobusová doprava.

Informace o srážce s osobou ve stanici Kolín - zastávka dostali policisté po 08:00. Kriminalisté ohledali místo činu a zjišťovali okolnosti nehody včetně totožnosti zemřelého. „Zatím pracujeme se všemi variantami, tedy že šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu,“ uvedla mluvčí.



Podle informací Českých drah byly vlaky včetně mezinárodních rychlíků a pendolina odkláněny přes Nymburk a mohly mít podle odhadů 20 až 30 minut zpoždění.

Rychlík Slovácký expres jezdící z Prahy do Luhačovic musel do vyšetření nehody vyčkat před stanicí Kolín na obnovení provozu a podle odhadu nabral zpoždění 70 až 100 minut. Vlak Pardubický Porter na trase Praha - Brno byl zrušen. Cestující z rychlíku, který se střetl s mužem na kolejích, byli za pomoci hasičů evakuováni do jiného vlaku.