S StB jsem nespolupracoval, opakuje Babiš. Chce podat další žalobu

PRAHA Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) i po verdiktu slovenského soudu tvrdí, že s komunistickou Státní bezpečností (StB) nespolupracoval a označil záležitost za smyšlenou. Mluví o další žalobě. Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl Babišovu žalobu, že je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie veden jako agent neoprávněně.

Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. „Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat,“ řekl ve čtvrtek České televizi Babiš.



Doplnil, že je připraven se soudit celý život. Jeho právníci prý zažalují slovenské ministerstvo vnitra nebo Slovenskou informační službu, případně se obrátí na Evropský soud pro lidská práva.

První místopředseda hnutí ANO a šéf jeho sněmovní frakce Jaroslav Faltýnek řekl, že o verdiktu soudu nic neví a ani ho to nezajímá. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) poukázal na předchozí verdikt slovenského Ústavního soudu, který uvedl, že Babiš neměl žalovat Ústav paměti národa, což je slovenská obdoba českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jsme připraveni čelit žalobě, zní ze Slovenska

„Takže je to asi logický důsledek a teď asi bude podána ta žaloba na toho někoho jiného,“ uvedl. Pelikán míní, že nynější verdikt je jen technický krok, který nic neznamená.

Slovenské ministerstvo vnitra je na druhou stranu připraveno čelit případné žalobě českého premiéra Andreje Babiše o oprávněnost jeho evidence v archivních dokumentech někdejší Státní bezpečnosti (StB) jako agenta.

„Jsme připraveni čelit takové žalobě,“ řekl ve středu Kaliňák novinářům. „StB již dnes neexistuje, soud se bude muset vypořádat s tím, kdo má být nástupnickou organizací. Z tohoto pohledu nemám dobrý pocit, že bychom měli být nástupnickou organizací StB,“ pokračoval.

Podle slovenského ministra by nástupcem po StB mělo být někdejší československé ministerstvo vnitra. „Všechny údaje i základní spisové materiály jsou na bývalém federálním ministerstvu vnitra. Archiv přešel pod současné ministerstvo vnitra, následně pod českou organizaci podobnou našemu ÚPN a naše ÚPN má ty spisy,“ uvedl Kaliňák. Dodal, že slovenské ministerstvo vnitra disponovalo pouze spisy osob, které byly aktivní v bezpečnostních složkách i po roce 1989.

V České republice zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek Archiv bezpečnostních složek (ABS). Ten je s Ústavem pro studium totalitních režimů, obdobou slovenského ÚPN, sice v jedné rozpočtové kapitole a vztahuje se na něj stejný zákon, je ale samostatnou institucí.