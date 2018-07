Sean Connery napsal scénář k bondovce. Agent 007 v ní měl bojovat proti jaderným žralokům

LONDÝN První představitel Jamese Bonda, britský herec Sean Connery, byl v roce 1976 spoluautorem scénáře k filmu Warhead (Bojová hlavice), který nebyl nikdy natočen. V lehce parodickém bondovském filmu měl agent 007 (tehdy Roger Moore) bojovat s dálkově ovládanými žraloky, kteří na zádech nesli jaderné hlavice. Na dnes již zapomenutý scénář upozornil sever BBC.

James Bond už za svůj život zkusil skutečně vše. Ale rozhodně ještě nikdy nezastavil hrozící třetí světovou válku tím, že by praštil žraloka přes čumák. To se mělo v roce 1976 změnit v podobě dalšího ambiciozního dílu bondovské ságy. Pod snímkem Warhead byli podepsaní tři scenáristé - Kevin McClory (Nikdy neříkej nikdy, The Boy and the Bridge), Jack Whittingham (Mandy, Counterblast) a sám Sean Connery, první inkarnace agenta 007.

Projekt se původně měl jmenovat The Battle for Bond (Bitva o Bonda). Scénář zaujal studio Paramount natolik, že na jeho natočení uvolnilo peníze. Změnil se akorát název na údernější Warhead. Zajímavostí ale je, že celý snímek de facto vycházel z příběhu jiné bondovky - snímku Thunderball (1965, režie Terrence Young). Sám Kevin McClory chtěl stejnojmennou knižní předlohu od spisovatele Iana Fleminga zfilmovat již v roce 1958, ale dopadlo to jen tím, že se s Flemingem nepohodl a následně bezvýsledně soudil. Již hotový nástřel scénáře ale odmítal McClory jen tak zahodit. Vrátil se k němu ale až téměř po dvaceti letech.

Z kanálu až na mrakodrap

Snímek Warhead tak byl až nápadně podobný Thunderballu, ale udržel si také vlastní, až krajně parodický styl. Například v jedné scéně si agent 007 užívá s jistou Fátimou, která je ale tajnou agentkou nepřátelské organizace Spectre (neplést s bondovkou Spectre). Pod postelí v tu chvíli leží hotelová uklízečka (která je ale také tajnou agentkou Spectre). Když pak do Bondova hotelového pokoje vrazí dva neznámí agenti, tak je Bond instinktibně a rychle zpacifikuje. Jaké je ale jeho překvapení, když zjistí, že si nevědomky zlikvidoval posily, které monitorovaly agenty Spectre, zatímco mu jeho „milenka“ prohledává oblek a hledá tajné informace.

Epochální měl být také závěr snímku Warhead. V posledních scénách Bond bojoval s jadernými žraloky v newyorských kanálech, aby pak následně vylezl na jeden z mrakodrapů a na rogalu přeletěl na vrchol Sochy Svobody. Zde ho pak čekal nesmírně tvrdý boj s výkvětem agentů organizace Spectre.

Snímek ale nakonec nedopadl, protože studio Paramount dalo přednost filmu Agent, který mě miloval (1977). Svět patrně nebyl na jaderné žraloky ještě zcela připraven.