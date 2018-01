Seriál Hra o trůny se vrátí až v roce 2019. Poslední série bude tou nejkratší

LOS ANGELES Televize HBO potvrdila, že nové a poslední série populárního seriálu Hra o trůny se diváci dočkají až v roce 2019. Na seriálu bude pracovat řada scenáristických a režisérských jmen známých z předchozích sérií. Poslední série bude mít zároveň nejmenší počet epizod.

Sedmá série Hry o trůny skončila hned několika velkými zvraty. Jak ale tyto zvraty zahýbou světem Západozemí, na to si fanoušci budou muset počkat více než rok. Televize HBO potvrdila, že osmá a poslední série Hry o trůny rok přeskočí. Vysílat se bude až v roce 2019.

Na natáčení budou znovu dohlížet David Benioff a D. B. Weiss, tvůrci celé série. Miguel Sapochnik a David Nutter jsou dva zatím jediní oznámení režiséři epizod. Sapochnik má na kontě například fanouškovsky velmi oblíbenou epizodu Bitva bastardů z šesté série. Nutter je zase podepsaný třeba pod epizodou Deště Kastameru, ve které se odehrála dramatická Rudá svatba.

Poslední série bude se svými šesti epizodami tou vůbec nejkratší. Podle dostupných informací budou ale jednotlivé díly podobné svou stopáží celovečerním filmům. Mluví se o devadesáti minutách na jeden díl.

„Bude to ta nejlepší věc, která kdy šla na obrazovky. Bude to neuvěřitelné a hodně lidí to slušně rozhodí,“ sdělil pro Entertainment Weekly své názory herec Jason Momoa, který v první sérii ztvárnil Khala Droga.

Rok 2018 ale ani tak nebude prázdný. Televize HBO na letošek plánuje návrat sci-fi seriálu Westworld. Spisovatel George R. R. Martin, autor knižní předlohy Hry o trůny, zase naznačil, že by další kniha série mohla vyjít ještě letos. Dlouho odkládaná kniha Vichry zimy by naváže na Tanec s draky z roku 2011.