Seriál McMafia propojuje zločin po celém světě. Hlavou české mafie se stal Karel Roden

LONDÝN/PRAHA McMafia, nový kriminální seriál televize BBC podle knižní předlohy, proniká dramatickou formou do světa organizovaného zločinu. Vychází z myšlenky, že mafie po celém světě je strukturálně propojena. V oceňovaném seriálu si hlavu české mafie zahrál Karel Roden.

Alex Godman (James Norton) je v Anglii žijící bohatý synek ruské mafiánské rodiny. Od rodinné minulosti se ale snaží co nejvíce distancovat - založí si vlastní podnik, poctivě platí daně a s přítelkyní plánuje svatbu. Jeho idylu ale naruší vražda, která Alexe zatáhne přímo do středu sítě celosvětového organizovaného zločinu. Alex musí navzdory svému přesvědčení oživit rodinné kontakty z minulosti. Cesta za záchranou jeho milovaných ho zavede do Istanbulu, Tel Avivu, Moskvy, Londýna, ale i do Prahy.

Britskou osmidílnou kriminální minisérii vytvořili pro televizi BBC Hossein Amini (Řidič, 47 róninů) a James Watkins (Žena v černém, Jezero smrti). Jako předloha jim posloužil bestseller novináře Mishy Glennyho nazvaný McMafia: Seriously Organized Crime (česky vyšlo v roce 2010 u nakladatelství Kalligram. Druhé vydání na pulty knihkupectví dorazí polovině letošního března u nakladatelství Omega). Ústřední myšlenka Glennyho knihy tkví v celosvětovém strukturálním propojení mafiánských rodin, které by se dalo přirovnat třeba k rozšíření řetězce rychlého občerstvení McDonald (odtud také název knihy).

„Vítej ve franšíze“

Pro českého diváka může být velkým lákadlem i zasazení děje do Prahy. Podle seriálu je hlavou české mafie fiktivní gangster Karel Beneš, kterého si v seriálu zahrál Karel Roden. Jeho dceru Karolínu Benešovou si zahrála herečka Františka Brzobohatá.

Seriál posbíral i kladné ohlasy kritiky. Web The Den of Geek v recenzi přirovnává McMafii k populárnímu kriminálnímu seriálu Noční recepční, ve kterém je ale místo akce dán větší důraz na intriky.