I tady najdete neokoukané pláže. „Egyptský Karibik“ se pyšní bílými písčitými plážemi

Vyrazit do Egypta o letních prázdninách? Možná si říkáte, že vzhledem k teplotám, které v červenci a srpnu v této severoafrické zemi panují, to není úplně ideální. To ale platí o letoviscích u Rudého moře, kde teploty opravdu snadno lezou přes 40 stupňů ve stínu, klima je suché a horké. Jenže Egypt má také bezmála tisíc kilometrů pobřeží u Středozemního moře, kde je počasí obdobné jako třeba na řeckých ostrovech či na Sardinii.

Dosud v nabídce českých cestovních kanceláří egyptské Středozemní moře chybělo. Až loni sem poprvé začal nabízet zájezdy Čedok, a to do oblasti Marsa Matrouh, kam let z Prahy trvá asi tři hodiny. A letos tuto destinaci zařadili do katalogu znovu.