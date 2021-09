‚Je to o ekonomice, hlupáku.‘ Během studené války byla ekonomika prodloužením zahraniční politiky

V první polovině 70. let se zdálo, že se opakuje scénář Velké deprese z konce 20. let. Zatímco sovětská ekonomika slušně rostla, Západ zažíval nejhorší recesi od 30. let. Jedním z jejích projevů byla ropná krize let 1973–1974, kdy se ve USA nedostával benzin | foto: Profimedia.cz