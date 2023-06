Kunsthalle na dně bazénu. Košice se chlubí soužitím moderního umění s historií, ale i prestižním maratonem

Noční vlaky z Košic zažil snad každý, kdo se kdy vypravil z východu do českých zemí. Ale Noční vlaky z Košic (2013), to je i název dokumentárního filmu, který mapuje smutnou kapitolu zdejší historie – transporty statisíců vesměs maďarských Židů do koncentračních táborů.

To Zdeněk Svěrák, přesněji jeho zamilovaný inženýr Pavel Hnyk v komedii Jako jed (1985), přijíždí vlakem do Košic dobrovolně. Za jeho zády už divák nevidí tu elegantní novorenesanční nádražní budovu, která byla svědkem holokaustu, nýbrž stavbu z doby normalizace. Dnešní návštěvník ale může být bez obav, její vkusně rekonstruovaná podoba je známkou toho, že přichází do moderního evropského města. A pro naše potřeby zdůrazněme, že i do města filmu.