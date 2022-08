Povodeň století: Evakuace tisíců lidí, velká voda mířila na Prahu. Na vedoucí dětského tábora spadl strom

Vydání z 9. srpna 2002

Nejméně jeden život si včera vyžádaly záplavy, které už druhý den sužují Čechy. Pohřešována je i dívka, která upadla do rozvodněné Berounky poté, co se s ní převrátil raft. Voda odnesla i muže z Kaplic. Záplavy nejvíce postihly povodí Vltavy a jejích přítoků Blanice, Malše a Lužnice.

Povodňová vlna se během večera přesunula na dolní části toků a v noci zasáhla i Prahu. Voda z Vltavy totiž během minulých dnů naplnila přehrady vltavské kaskády tak, že vodohospodáři museli začít vypouštět nádrže Slapy a Orlík. Z ohrožených oblastí byly evakuovány tisíce lidí. Na Mělníku, kde se Vltava stýká s Labem, očekávají vodohospodáři stav ohrožení dnes.

První obětí povodní se stala vedoucí na dětském táboře ve Varvažově na Písecku. „Asi ve čtyři hodiny ráno se ten strom celý vyvrátil a zřítil. Byla to obrovská rána, hned mě to vzbudilo. Už se ale nedalo nic dělat,“ řekla vedoucí tábora Eva Labonková. Podmáčený kmen o váze několika tun dopadl na malou rekreační chatku, kde spaly dvě ženy - vedoucí oddílu. Strom zasáhl přímo postel jedné z nich, jednadvacetileté studentky ze Sušice. Na místě zemřela.

„Ta druhá naštěstí vyvázla bez zranění. Nerozumíme tomu, ale když se chatka rozlomila, asi to děvče vypadlo stranou,“ popsal nehodu Rostislav Rubík, zástupce vedoucí tábora. Další mladá žena spadla do rozvodněné Berounky poté, co se s ní a jejími dvěma přáteli převrátil člun, oba muži se zachránili, dívku ale odnesla voda. Hasiči včera oznámili, že kvůli stavu řeky nemá smysl dívku hledat. Pátrání po ní zahájí až dnes.

Policisté také pohřešují řidiče, jehož automobil strhla velká voda při přejíždění mostu v Kaplici na Českokrumlovsku. Předpokládají, že muž cestu z vodního živlu nenalezl. Zatím po něm marně pátrají. Místo zmizení auta prohledal vrtulník, ale vysoká hladina Malše ho neumožnila nalézt. „Řečiště se nedá projít a pod vodou nebylo auto vidět ani z vrtulníku,“ popsal situaci operační důstojník policie. V Táboře na selhání srdce zemřel hasič, který pomáhal při záchranných pracích. Při řízení nákladního auta se mu udělalo špatně a narazil do stromu.

Vltava dosáhla v Praze stupně ohrožení Odpojování trafostanic, evakuace hostů z botelů, uzavření náplavek u Vltavy, ucpávání oken objektů v blízkosti řeky pytli s pískem a sirény připravené kdykoli ohlásit nebezpečí. To vše včera v hlavním městě provázelo přípravy na průtok pětileté vody, který byl očekáván přesně na půlnoc. Hladina Vltavy v hlavním městě dosáhla včera večer třetího stupně povodňové aktivity. Stupeň ohrožení způsobilo, že vodohospodáři již odpoledne vypouštěli přehrady ve Vraném nad Vltavou a na Orlíku, aby uvolnili prostor pro množství vody přitékající ze zaplavených oblastí jižních Čech. „Stoletá voda, která se na Prahu valí z jižních Čech se doposud zachytávala v zásobních prostorách nádrže Orlík,“ uvedla včera Markéta Bárková z povodí Vltavy. „Ty jsou však již vyčerpány, voda dosahuje retenčních prostorů, odkud se vypouští na Prahu,“ dodala. Včera dopoledne přitom Vltavou protékalo zhruba 420 metrů krychlových za sekundu, což neznamená žádný povodňový stupeň. Průtok vody se pak zvýšil během dne až čtyřnásobně, na večerních 1600 metrů za sekundu. Snahou pracovníků povodí Vltavy původně bylo postupně odpouštět z Orlíku vodu tak, aby dosahovala maximálně pětileté vody. To už však večer nebylo možné. Vyplavená Náplavka - 8. srpna 2002 Teprve po půlnoci měli vodohospodáři z vltavského povodí rozhodnout, zda vypustí ještě více vody. I přes stupeň ohrožení však podle pražského primátora Igora Němce nehrozí městu povodeň. „Na vodu je město připraveno a lidé nejsou v ohrožení života,“ prohlásil Němec na zasedání povodňové komise. Podle včerejšího vyjádření ředitele odboru krizového řízení města Petra Berana dostává kanalizace zábrany, aby z ní nemohla unikat voda do ulic. V pohotovosti byli také policisté, hasiči a záchranná služba. Na hrozící nebezpečí by obyvatele Prahy upozornily sirény. Policisté přesto již v podvečer uzavřeli příjezdové cesty k Vltavě, takzvané náplavky. Pražské botely byly kvůli povodňové aktivitě pod nepřetržitým dohledem lodníků. Už kolem osmnácté hodiny ale většina botelů evakuovala hosty. „Je tu chaos. Podobná situace nastala naposledy snad někdy v roce 1972,“ řekla Eva Ječná z botelu Albatros kotvícího na Novém Městě. Už o čtyři hodiny dříve muselo být pro návštěvníky uzavřeno Muzeum Kampa sídlící v prostorách bývalých Sovových Mlýnů na vltavském nábřeží, kde je vystavena sbírka obrazů mecenášky Medy Mládkové. „To, co je v přízemí, nosíme nahoru. Zabezpečujeme kotelnu, vzduchotechniku a restauraci, aby tam nepřišla voda. Dáváme tam pytle s pískem a igelity,“ sdělila Marcela Flašarová z muzea. Povodně, které sužovaly ČR v posledních letech, se Praze dosud vyhýbaly. Jeden ze zatím posledních případů ohrožení hlavního města velkou vodou je z května 1996, kdy Prahu a okolí postihla průtrž mračen doprovázená krupobitím. Nejvíce byla postižena obec Zápy v okrese Praha-východ, kde přetekla hráz rybníka, 18 osob bylo evakuováno a celková škoda vyčíslena na 10 miliónů korun. Staré Město pražské bylo vystaveno nebezpečí záplav již od svého vzniku. V roce 1342 povodeň strhla Juditin most, který stál na místě dnešního Karlova mostu. Ten byl pak poškozen ještě několikrát, naposledy však v roce 1890, kdy Prahu postihla stoletá voda.

Stoletá voda

Stotisícové České Budějovice, město na soutoku dvou řek, Vltavy a Malše, zažily včera největší povodeň minimálně za posledních 100 let. Voda vylitá z břehů se zastavila až padesát metrů před hlavním náměstím. Z některých částí Budějovic a přilehlých obcí museli záchranáři nad ránem evakuovat ze zatopených domů zhruba 800 lidí. Proud vody valící se korytem Malše unášel zahradní chatky, prázdné pivní sudy, lodě a v poledne dokonce strhl kovový most pro pěší. „Ve čtyři hodiny ráno jsme dostali od policistů varování, do šesti hodin jsme celý penzion evakuovali a v sedm už byla voda metr nad vchodovými dveřmi,“ řekl LN Jiří Klika z penzionu v jádru města.

Obyvatelé Budějovic se od začátku rozdělili na dva tábory. Lidé, kterým voda zaplavila domy, se snažili odnést co nejvíce věcí a najít pomoc u příbuzných a záchranářů. Další stovky lidí, kterým voda starosti nepřidělala, se vydaly do ulic s kamerami a fotoaparáty. „Něco podobného jsem v Budějovicích nikdy nezažil a už asi nezažiju,“ řekl LN jeden z fotografujících diváků u Zlatého mostu, kde řeka strhla část kamenného břehu. Další odvážlivec dokonce vyjel na hladinu rozvodněného slepého ramene Malše s historickým obojživelným vozidlem. Podobně „turisticky atraktivní“ se včera stala i nedaleká přehrada v Římově, která chrlila do údolí až třistakrát více vody, než je jinak v létě obvyklé.

Povodně v Českých Budějovicích budou mít ale asi také politickou dohru. Někteří vodohospodáři si stěžují, že kvůli půtkám na českobudějovické radnici město neuskutečnilo návrh protipovodňových opatření na Malši. Havlíčkova kolonie tak prakticky zmizela pod stoletou vodou. „Politici, kteří se dříve postavili proti rozšíření koryta, se doufám přihlásí k zodpovědnosti,“ řekl LN Miloš Kratochvíl, ředitel firmy 1. JVS, jež spravuje městské vodovody a kanalizace.

Vyplavený pivovar

Rozvodněné řeky Malše a Vltava včera nabídly obyvatelům Českobudějovicka i kuriózní podívanou. Řekami pluly kromě kmenů, lodí a rozbitých chat i pivní sudy. Malše totiž nad ránem doslova vyplavila i Budějovický měšťanský pivovar.

„Voda nám vzala tisícovky sudů is dřevěnými paletami,“ řekl LN ředitel pivovaru Miroslav Leština, stojící po kolena ve vodě na pivovarském dvoře. Zároveň ale mluví o štěstí v neštěstí. Kdyby řeka odnesla všech 30 tisíc sudů, mohly kovové obaly zatarasit mosty a způsobit ještě rozsáhlejší škody. I tak ale jen náhodou žádný sud nikoho nezranil. V centru Budějovic například jeden ze sudů, uvízlý pod zataraseným mostem, najednou doslova vystřelil do vzduchu a dopadl na břeh.

Z pivovaru podle Leštiny vyjelo několik aut, aby se jejich posádky pokusily část sudů vylovit a přivézt zpět. Nepředpokládá ale, že se našlo tolik poctivých nálezců, aby se pivovaru vrátil celý ztracený náklad. Jeden prázdný sud totiž v obchodě stojí 600 korun. Budějovický měšťanský pivovar bude údajně muset na čas zastavit výrobu a prodávat zásoby. „Řeka totiž zaplavila i celou výrobní linku,“ řekl LN sládek pivovaru Miloslav Valenta. Škody odhaduje pivovar na desítky milionů korun.

„Ani ti nejstarší pamětníci tady tak vysokou vodu nepamatují,“ řekl sládek. Hydrometeorologové potvrzují, že minimálně řeka Malše pravděpodobně překonala stoletou vodu. „Přesně to ale budeme vědět, až voda opadne. Většinu měřicích stanic totiž máme zaplavených a nepoužitelných,“ řekl LN Petr Lett z českobudějovického Hydrometeorologického ústavu.

Na jihočeské řece Malši naměřili stoletou vodu

Premiér Vladimír Špidla a ministr vnitra Stanislav Gross včera navštívili jižní Čechy, kraj nejvíce postižený záplavami. Špidla slíbil, že vláda poskytne oblastem pomoc, která je v takovýchto případech obvyklá. Peníze budou z rezerv, které s podobnými výdaji počítají. „Jistěže jsou určité rezervy, takže budou použity.

Jižním Čechám se již dostalo pomoci z jiných částí republiky. Jihočeši rozhodně nezůstávají v této chvíli stranou,“ zdůraznil Špidla. Ačkoliv záplavy postihly několik krajů, největší škody byly právě v jižních Čechách. Vodohospodáři naměřili na řekách padesátiletou vodu, na řece Malši dokonce vodu stoletou. To znamená, že takové množství vody proteče korytem řeky jen jednou za sto let.

V Českých Budějovicích nefungovaly včera pevné telefonní linky, protože voda zaplavila tamní ústřednu Českého Telecomu. Čtvrtina města byla bez elektřiny. Její dodávky obnovila elektrárna až večer. Voda, která se zastavila padesát metrů před náměstím, úplně odřízla spojení mezi centrem a sídlišti Vltava, Máj a Šumava.

Přednosta okresního úřadu Josef Šíma vyhlásil v metropoli stav nebezpečí. To znamená, že město může nařídit firmám, aby se podílely na odstraňování následků škod. Svou techniku a pracovníky musí poskytnout firmy Strabag Bohemia a Lesy Hluboká nad Vltavou. Firmy se budou podílet hlavně na odstraňování nánosů z říčních koryt.

Podle ministra Grosse při evakuacích obyvatel, kterých bylo jen v Českých Budějovicích několik tisíc, celý systém dobře fungoval. „Nemám informace, že by někde selhali starostové či radnice. Naopak, vždy dokázali pružně reagovat a poskytli evakuovaným lidem potřebné zázemí,“ řekl Gross.