Holínky ještě měli, savo je vyprodané. Začali jsme s úklidem, po deseti hodinách dřiny není vidět pokrok

Doporučujeme

POVODŇOVÝ DENÍK RADKY KVAČKOVÉ: Člověk musí zažít potopu, aby mu došlo, kolika zbytečnostmi se až dosud obklopoval. O záplavách na různých místech jsme během let viděli desítky, možná stovky televizních reportáží. Ale sledovat něco na obrazovce a zažít to na vlastní kůži je sakra rozdíl. V televizi například vždycky ukazovali až lidi, kteří už do svých zmáčených příbytků vkročili. Nikdo neříká, že předtím museli sehnat povolení a taky například holínky.