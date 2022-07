Pravý nebeský jezdec. Richard Husmann proslul odvahou i rebelskými kousky

Co přiměje kluka jít do války? U pražského rodáka Richarda Husmanna k tomu v roce 1939 přispělo rodinné přátelství s majorem Maškem. Právě člen generálního štábu poznal, že v ani ne sedmnáctiletém mladíkovi dříme hněv za okupaci Československa. Husmann byl aktivním skautem, už ve třinácti letech prodělal vojenský jezdecký výcvik. S nadšením tedy přijal misi, o niž ho Mašek požádal. V Říši se měl stát vyzvědačem. „V Braunschweigu jsem se měl zajímat o letce. Potom jsem měl navštívit severozápadní Německo, kde se nacházelo osm přístavů. Hlavně jsem se měl zajímat o dislokaci ponorek. Nakonec jsem se měl podívat do oblasti Siegfriedovy linie,“ citoval Jindřich Drebota z Husmannových zápisků v knize Vzpomínky nebeského jezdce.