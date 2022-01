Číst návody se určitě vyplatí. Proč nepatří televize do skříně a který spotřebič ‚sežere’ nejvíce energie?

Po vytápění a ohřevu teplé vody patří zařízení „bílé techniky“ mezi další velké žrouty elektřiny, často přitom zbytečně...

Největší příkony mají trouba na pečení a varná deska, relativně malou spotřebu, zato stálou, má lednička a mraznička a skupinu hladových zařízení doplňuje pračka, myčka a sušička. V létě to pak může být klimatizace.

Kdo má k dispozici elektrický tarif, ve kterém je i nízká sazba, měl by ji právě na tyto spotřebiče co nejvíce využívat. Není to ale vždy snadné – například u pračky je nejlepší, aby cyklus skončil v době, kdy někdo může prádlo pověsit nebo dát do sušičky.