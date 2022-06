Těžká cesta Věry Čáslavské, druhé nejpopulárnější ženy roku 1968 po Kennedyové

Po čtyřech měsících vyhrála jeho nová svěřenkyně mistrovství republiky dorostenek. Po olympijské premiéře v Římě 1960 získala v Tokiu 1964 a Mexiku 1968 celkem sedm zlatých a čtyři stříbrné medaile, Československo proslavila i množstvím vavřínů z mistrovství světa a Evropy.

„Věra byla výjimečná v tom, že uměla v pravou chvíli předvést maximální výkon. A dovedla to zopakovat, tak zvaných nezdarů měla strašně málo,“ vzpomíná trenérka Jaroslava Matlochová, jež po třech zlatých medailích Čáslavské v Tokiu převzala její vedení od Proroka. „A uměla zariskovat, ale i rozpoznat, kdy riskovat netřeba,“ dodává.

Pohybového talentu si nemohla nevšimnout ani bývalá gymnastka a později trenérka Miluše Nekvasilová: „Na prahu sedmdesátých let jsme se sešly při dálkovém studiu na FTVS. Věra toho pro gymnastickou minulost moc neuměla, ale stačilo jí velmi málo a hrála basket nebo tenis, jako by to dělala odmalička. Měla dáno od přírody...“