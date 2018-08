Sherlock Holmes jako bláznivá komedie? Bristký detektiv a jeho americká adaptace

LOS ANGELES/PRAHA Na podzim zamíří do kin další adaptace příběhů slavného britského detektiva Sherlocka Holmese. Seriál Sherlock a filmy s Robertem Downeym jr. tak dostanou dalšího konkurenta, tentokrát v podobě odlehčené komedie Holmes a Watson. Hlavních rolí se zhostí američtí herci Will Ferrell a John C. Reilly.

Ve čtvrtek se objevil první plakát k chystanému snímku Etana Cohena zobrazující komické duo Ferrella a Reillyho v typickém oděvu britského detektiva a jeho pomocníka. Již z něj je patrné, že se Holmes a Watson budou lišit od ostatních adaptací, které sice sází na Holmesův ostrovtip, ale detektivní linku berou vážně.

Žánru „bláznivé komedie“ odpovídá i předchozí filmografie hlavních protagonistů. Ferrell a Reilly se společně objevili ve snímcích Bratři z donucení a Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec. Nutno podotknout, že ani jeden z nich se nedočkal příliš dobrých kritik.

Objeví se Ralph Fiennes i ‚Doktor House‘

Také režisér Cohen se v minulosti věnoval spíše masové zábavě. Scenáristicky se podílel na třetím díle Mužů v černém či druhém díle animovaného filmu Madagaskar. Režisérskou zkušenost má zatím jedinou, a to s komedií Zocelovací kúra, v níž se objevil také Ferrell. Snímek má na prestižní databázi Rotten Tomatoes hodnocení pouhých 29 %.



Ve snímku, jehož premiéra je naplánována na podzim letošního roku, se mají objevit i další postavy z původního příběhu. Role Holmesova rivala profesora Moriartyho se zhostí uznávaný britský herec Ralph Fiennes, postavu domovnice paní Hudsonové zase ztvární Kelly Macdonaldová. Počítá se také s účastí Hugha Laurieho, českým divákům známého ze seriálu Doktor House. Komik Sacha Baron Cohen, který měl původně hrát Watsona, se ve snímku nakonec neobjeví.

Nového konkurenta získají dva již existující a velmi úspěšné projekty. Seriál Sherlock, který klasický příběh přenáší do Londýna jednadvacátého století, vynesl hvězdu Benedicta Cumberbatche. Filmová série, v níž detektiva ztvárnil Robert Downey Jr., plánuje další - v pořadí již třetí - snímek na rok 2020. Obě adaptace ovšem se svou temnou atmosférou pravděpodobně sází na jiné publikum než Cohenův chystaný film.