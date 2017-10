Sirius Black se vrátil. V novém ilustrovaném vydání Jima Kaye

PRAHA Ilustrátor Jim Kay se opět ponořil do potterovského světa, aby po roce mohli fanoušci kouzelnické série opět obdivovat kreslené vydání tentokrát již třetího dílu. Harry Potter a Vězeň z Azkabanu přichází s ilustracemi na pulty českých knihkupectví a slibuje vyobrazení dalších postav a scén včetně mozkomorů či hipogryfa Klofana.

„Žádná knížka pro děti není kompletní bez něčeho strašidelného a rozhodně není nic tak děsivého jako mozkomoři. Ti jsou neuvěřitelným zobrazením čehosi temného a strašného, co proplouvá celým příběhem. Je skvělé, když máte něco, co doslova bez tíže cestuje naskrz celou knihou, neboť jí to poskytuje krásný rytmus a energii. Při vytváření mozkomorů jsem si užil velkou zábavu, mozkomoři jsou totiž jako barva. Můžete použít štětec namočený v inkoustu a několika tahy vytvořit pohyb mozkomora,” uvedl Jim Kay ve videu pro nakladatelství Bloomsbury Publishing.



V knize se také popral se znázorněním hipogryfa Klofana, kterého umístil na Hagridovu postel. „Pokud položíte obrovské zvíře na Hagridovu postel, pak vypadá jako malé zvíře na normální posteli, tak jsem si řekl, že do obrázku zakomponuju kuře, abych ukázal, že hipogryf je opravdu velké zvíře,” poznamenal Kay.



Ten také promluvil o své oblíbené postavě, kterou je bradavický učitel lektvarů Severus Snape. „Ve Vězni z Azkabanu jsem vytvořil portrét Severuse. V této malbě jsem se snažil zachytit několik předmětů, které jsou spojeny s jeho charakterem. Můžete vidět černého slimáka, který připomíná klub, kterého byl členem, také je zde krtek uzavřený ve sklenici, což je můj způsob, jak říct, že byl špion, který pracoval pro obě strany a který byl touto pozicí tak trochu uvězněn, což je opravdu smutné. Po levé ruce pak můžete vidět konvalinku, což samozřejmě odkazuje na Lilly, Harryho matku (pozn. konvalinka se v angličtině řekne lilly of the valey), která byla Severusovou životní láskou,” řekl Kay.



Fanoušci se ale mohou těšit na řadu dalších postav včetně několika Pobertů. „Tato úžasná plně ilustrovaná edice knihy Harry Potter a vězeň z Azkabanu přináší další dechberoucí scény a nezapomenutelné postavy - včetně Siriuse Blacka, Remuse Lupina a profesorky Trelawneyové. S barvami a tužkou vykreslil Kay kouzelnický svět tak, jak jsme ho nikdy předtím neviděli,” uvedlo nakladatelství Bloomsbury Publishing.



Knížky ze série Harry Potter potažmo Fantastických zvířat zažívají v poslední době jakýsi návrat, který je podle objevitele Harryho Pottera pro český trh Ondřeje Müllera zapříčiněný steskem fanoušků po tomto světě. „Je jasné, že když vyšel sedmý díl Harry Potter a relikvie smrti, všichni čtenáři si vydechli a napětí, které trvalo několik let, pominulo. Ale pak se čtenářům začalo po Harrym stýskat, koupili si znovu již přečtené knihy, nakoupili celou sérii v jedné krabici svým známým, kteří fenoménu Harry statečně odolávali, anebo ji koupili svým dětem. A tak po roce 2012 zájem o Harryho pozvolna rostl, až k vydání Prokletého dítěte a filmu Fantastická zvířata, v němž se dovídáme o osudech Mloka Scamandera,” uvedl Müller v rozhovoru pro server Lidovky.cz.”