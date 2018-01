Šlechtová pálí po Stropnickém. Členové vlády se střetli kvůli výběru vrtulníků

Ministryně obrany Karla Šlechtová na dálku „ostřeluje“ svého předchůdce Martina Stropnického. Tématem sporu je výběr vrtulníků pro armádu. Podle Šlechtové není proces obměny zastaralých ruských strojů za moderní víceúčelové helikoptéry tak daleko, jak Stropnický tvrdil. „Dva roky jsme si mysleli, že jde o akvizici. Teď jsem zjistila, že to byl jen marketingový průzkum. Takže jsme se nedostali téměř nikam,“ opřela se do bývalého ministra obrany nová šéfka resortu.

Šlechtová počítala s tím, že v jejím novém resortu běží výběrové řízení, jehož vítěz vrtulníky dodá. „I na základě informací z médií jsem měla dojem, že se jedná o tendr. Nyní vidím, že situace je jiná,“ podotkla.



Proces výběru se tím podle ní výrazně zdrží. Počátkem ledna proto nařídila generálnímu štábu, aby jí do konce měsíce definoval, jaké vlastnosti mají nové stroje splňovat: „Chci přesnou finální specifikaci a nechci ji na science-fiction vrtulníky.“

Na podobné přestřelky jsme většinou zvyklí od politiků z konkurenčních stran. Nynější spor je pozoruhodný tím, že Šlechtovou i Stropnického do vlády vyslalo hnutí ANO. Někdejší velvyslanec ve Vatikánu je v současném kabinetu ministrem zahraničí, jeho nástupkyně na obraně zase v předchozí vládě řídila ministerstvo pro místní rozvoj.

Stropnickému kritika vadí. „Dost dobře nerozumím tomu, proč je potřeba najednou zpochybňovat úplně všechno, co se za poslední čtyři roky udělalo,“ reaguje na výtky. Přímo ke Šlechtové se vyjadřovat odmítá. Spíše se obecně zastává lidí na svém bývalém ministerstvu a na generálním štábu armády. „Kritiku resortu, která často zaznívá z řad opozice, naprosto odmítám. Je snadno doložitelné čísly a konkrétními údaji, že naprostá většina výtek neodpovídá realitě,“ dodává Stropnický.

Média doposud o výběru vrtulníků hovořila jako o tendru. Dřívější informace říkají, že obrana v minulém volebním období vypsala výběrové řízení na principu vláda–vláda. Oslovila tedy konkrétní zahraniční kabinety s poptávkou po moderních vrtulnících. Jako o finalistech soutěže se již delší dobu mluví o amerických strojích UH-1Y Venom, které vyrábí společnost Bell, a helikoptérách italsko-britského koncernu AgustaWestland.

Kongres už souhlasil

Informace o tom, že česká vláda tu americkou skutečně oslovila, dotvrzuje zpráva výboru pro ozbrojené síly Senátu USA z 13. června loňského roku. V kapitole, kde se píše o zahraničním zájmu o vrtulníky Venom, je zmíněna i poptávka z ČR. Američané dle dokumentu už v létě počítali s tím, že počátkem roku 2018 Praha smlouvu na dodávku 12 nových víceúčelových strojů podepíše.

Kvůli tomu také Spojené státy na podzim v Kongresu schválily takzvaný Letter of Authorization. Jde o souhlas s prodejem citlivé vojenské techniky do zahraničí a zároveň o oficiální nabídku. Souhlas se dává na omezenou dobu, v českém případě to byly tři měsíce. Lhůta tak měla vypršet někdy v polovině ledna. „Pravděpodobně jsme tak museli požádat o její prodloužení,“ řekl LN zdroj obeznámený s podobnými procesy.

Americký zájem prodat Praze 12 nových helikoptér potvrdila i slova nového velvyslance Stephena Kinga. Ten se počátkem ledna vydal do české pobočky firmy Bell a řekl, že její nabídku Česku silně podporuje.

Poslanci, kteří sedí ve sněmovním výboru pro obranu, jsou protichůdnými vyjádřeními Šlechtové a Stropnického zmateni. „Bohužel informace, které jsme dostávali, se neustále měnily. Ale obecně byl dojem takový, že vše spěje do finále a na konci roku 2017, případně počátku 2018, bude podepsána smlouva s dodavatelem,“ řekla LN členka výboru Jana Černochová (ODS). Komunistu Alexandra Černého na lednovém zasedání výboru překvapila informace, že ještě není hotova specifikace pro nákup vrtulníků. „Přeloženo do češtiny: armáda ještě definitivně neřekla, co má ten vrtulník umět.“

Černochová se pozastavila i nad čerstvým prohlášením Šlechtové. „Pokud by jednání nespěla do finále, proč by americký Kongres loni na podzim schvaloval časově omezenou nabídku?“