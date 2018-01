SLEDUJEME ŽIVĚ: Vylhaná politická kauza na objednávku, obhajuje se Babiš před poslanci

PRAHA Poslanci jednají o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Babiš v Poslanecké sněmovně při své obhajobě řekl, že „žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání“. Všechny strany kromě hnutí ANO jsou rozhodnuty hlasovat pro jejich vydání.

Babiš a Faltýnek uvedli, že vydáni ke stíhání být chtějí. Mandátový a imunitní výbor doporučil v úterý plénu, aby policejní žádosti vyhovělo.



Na základě dosavadních postojů poslaneckých klubů i výsledku hlasování ve výboru se zdá, že pro Babišovo a Faltýnkovo vydání by se ve Sněmovně měl najít dostatečný počet hlasů. Hlasování proti avizovala pouze frakce hnutí ANO.

Žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání, řekl Babiš

Premiér Babiš při své obhajobě v kauze Čapí hnízdo řekl, že „žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a dostat pravděpodobně někoho do vězení“.



Babiš potvrdil, že bude hlasovat pro své vydání. Opět ale zdůraznil, že podle něj jde o vylhanou politickou kauzu. Babiš odhaduje, že ANO přišlo ve volbách kvůli kauze Čapí hnízdo o deset procent preferencí. Nyní má případ podle něho ovlivnit vznik nové vlády.



Druhý obviněný Jaroslav Faltýnek řekl, že ruku pro své vydání zvedne. „Prvním důvodem je, že jsem nic nezákonného neudělal, proto se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu,“ dodal.



TOP 09, SPD, STAN,Lidovci i Piráti jsou pro vydání

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že neexistují nosné důvody, proč by se měla na případ uplatňovat imunita. Piráti oceňují, že Sněmovna v pátek ukončí jednání o vydání lídrů vládního hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k policejnímu stíhání. Po dvou měsících obstrukcí se může věnovat legislativní práci, řekl Bartoš.



Všech sedm poslanců TOP 09 bude při pátečním rozhodování Sněmovny hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka k policejnímu stíhání. Kauza Čapí hnízdo, kvůli které čelí podezření z dotačního podvodu, je už podle nich tak známá, že nechtějí řečnit na plénu. Sněmovna by měla řešit i další programové body, míní. Informace ke kauze podle předsedy strany Jiřího Pospíšila zakládají důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin. „Jediný, kdo může rozhodnout, je nezávislý soud,“ uvedl.



Poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) budou v pátek hlasovat pro vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. SPD vidí nesrovnalosti v kauze financování farmy Čapí hnízdo a chce nechat na policii, aby je prošetřila. Novinářům to řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a zároveň odmítl, že by hnutí uzavíralo zákulisní dohody s ANO ohledně vydání či nevydání obou politiků vládního uskupení.



Babiš podle hnutí Starostové a nezávislí blokuje tři měsíce jednání Sněmovny a sestavení demokratické vlády tím, že zdržuje svoje vydání ke stíhání v dotační kauze Čapí hnízdo. Při pátečním jednání dolní komory budou poslanci STAN hlasovat pro jeho vydání. Předseda klubu STAN Jan Farský připomenul, že Babiš i šéf frakce ANO Faltýnek, o jehož vydání požádala policie rovněž, v úterý oznámili, že své vydání podpoří. V této souvislosti obvinil další poslance ANO ze servility.



Lidovečtí poslanci budou hlasovat pro vydání premiéra Babiše a předsedy poslaneckého klub ANO Faltýnka k trestnímu stíhání. Policejní vyšetřování podle nich nesouvisí s politickou činností obou představitelů ANO, kauza financování farmy Čapí hnízdo vznikla v roce 2007. Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek také uvedl, že lidovečtí poslanci se zdrží velkých projevů, podle nich není důvod rozhodnutí o vydání obou poslanců zdržovat.



Obvinění čelí i Babišova manželka a dva jeho potomci

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu.



Policie žádá o vydání obou politiků ANO, protože je podezřívá z podvodu v záležitosti padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Babiš i Faltýnek to odmítají, kauzu považují za účelovou.



Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.