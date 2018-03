Slováci vyšli znovu do ulic. Ficův konec nestačí, požadují vypsání předčasných voleb

Nová slovenská vláda bude proevropská, řekl budoucí premiér Nová slovenská vláda, kterou vytvoří tři strany současné koalice, si zachová proevropskou orientaci. Uvedl to dnes budoucí slovenský premiér Peter Pellegrini, který zahájil jednání o sestavení kabinetu. Dosavadní předseda slovenské vlády a Pellegriniho stranický šéf Robert Fico ve čtvrtek rezignoval na post premiéra v souvislosti s politickou krizí po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. "Už nyní vás mohu ujistit, že to bude vláda, která si zachová svou jasnou proevropskou orientaci, že to bude vláda, která bude pokračovat v dobrých nastartovaných projektech. Hlavně věřím, že to bude vláda, která uklidní situaci v naší zemi," uvedl v prohlášení Pellegrini, kterého slovenský prezident Andrej Kiska ve čtvrtek pověřil sestavením nového kabinetu. Místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie a dosluhující vicepremiér Pellegrini již dříve řekl, že programové prohlášení jeho vlády bude do značné míry vycházet z programu Ficova kabinetu. Rovněž rozdělení stávajících ministerských postů mezi trojici koaličních stran bude zachováno i v nové vládě.