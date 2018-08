Směnárník neuspěl s dovoláním proti trestu za útok na klienta

BRNO Nejvyšší soud odmítl dovolání směnárníka Hajdara Hamída ar-Rašída, který v obchodním centru na Floře v Praze pobodal zákazníka. Pražské soudy mu za to vyměřily deset let vězení, hrozilo mu až 18 let.

Nejvyšší soud se případem zabýval bez veřejného jednání, o výsledku na dotaz ČTK informovala Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, který případ řešil jako první instance. Plné odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu zatím není k dispozici.



Incident se odehrál 21. března 2017 dopoledne. Směnárník se s mužem začal hádat poté, co zaslechl, jak se s ženou ve frontě před směnárnou domlouvají na vzájemné výměně peněz. Podle obžaloby se nejprve začali vzájemně urážet, hádka ale přerostla ve fyzickou potyčku. Při ní ar-Rašíd v afektu vytáhl nůž a muže opakovaně bodl. Zasáhl srdce a játra.

Zraněného muže nechal útočník ležet na zemi a vrátil se do směnárny. Život pobodanému zachránili lékaři v blízké vinohradské nemocnici. To, že přežil, označili znalci za medicínský zázrak. V nemocnici byl měsíc, má zdravotní následky.

Ar-Rašíd vinu nepopíral, tvrdil ale, že se jen bránil, a že byl k útoku vyprovokován. Na chvíli, kdy vytáhl nůž, si podle svých slov nepamatuje.

Obhajoba v minulosti žádala snížení trestu pod zákonnou hranici deseti let vězení anebo překvalifikování na pokus o zabití, případně těžké ublížení na zdraví. Po odmítnutí dovolání zbývá ar-Rašídovi jako poslední mimořádný opravný prostředek ústavní stížnost.