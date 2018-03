Sněmovna neschválila projednávání vládních změn na ministerstvech, opozice to kritizuje

PRAHA Opoziční strany kritizují skutečnost, že sněmovna hlasy ANO, SPD a KSČM neschválila program mimořádné schůze a tím znemožnila jednání o personálních změnách, které provádí vláda. Komunisté naopak obvinili šestici stran, které mimořádnou schůzi svolaly, ze snahy zdržovat běžné jednání dolní komory. Kvůli tomu, že poslanci neschválili program mimořádné schůze, mohli vystoupit pouze poslanci s přednostními právy.

„Ministři neměli odvahu diskutovat s poslanci, je mi z toho smutno,“ řekla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová. Její stranický kolega Ondřej Veselý s odkazem na nedávné neschválení chůze k odvolání místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury poznamenal, že jde už o druhý případ, kdy vláda kontroluje Sněmovnu, zda a kdy bude diskutovat, namísto aby Sněmovna kontrolovala vládu. „To je debakl demokracie,“ uvedl.

Také Piráti kritizovali, že negativní hlasování o programu vyřadilo z diskuse ty poslance bez přednostních práv, kteří se chtěli zeptat na otázky z oblasti své odbornosti. Šéf strany Ivan Bartoš řekl, že vláda při personálních změnách hledá důvody až zpětně a často jsou velice vágní.

„Jako například ztráta důvěry, že chybí dlouhodobá koncepce, takové vysvětlení nám nestačí,“ uvedl s poukazem na to, jak ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) zdůvodnil odvolání šéfa České pošty Martina Elkána.

Strana dnes předložila návrh nominačního zákona. „Měl by zajistit, aby po 20 letech konečně do státních firem zamířili odborníci a ne političtí nominanti, kteří nemají odbornost a mají to jako tzv. trafiky,“ uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Předloha podle něj vychází z obdobné, která neuspěla v minulém volebním období. Strana však do ní doplnila další prvky, díky kterým by měla být součástí i pravidla bránící střetu zájmů.

Podle Starostů a nezávislých hnutí ANO tím, že podruhé odmítlo schválit pořad mimořádné schůze, omezuje práva jednotlivých poslanců vůbec se vyjádřit ke krokům vlády. Starostové přitom zdůraznili, že jednobarevná vláda ANO nemá důvěru, premiér Andrej Babiš ale podle nich nechápe, že získání důvěry je podstatná záležitost.

„Premiér Babiš tak uvrhává Českou republiku do problémové situace, decimuje politickou kulturu ve spolupráci s prezidentem (Milošem) Zemanem, ústava pro ně pro oba je cárem papíru,“ řekl šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Podle něj přístup hnutí ANO blokuje práci Sněmovny. „Nepamatuji, že by Sněmovna byla takto nefunkční,“ řekl.

„Vládní koalice ANO, KSČM a SPD tento týden už podruhé neschválila program mimořádné schůze sněmovny. Předsedové Babiš a (Tomio) Okamura (SPD) měli zjevně strach, že by na navržená témata diskutovali i někteří jejich poslanci. Fér to není, ale pochopit se to dá,“ reagoval na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle komunistů svolavatelé mimořádné schůze pouze zablokovali projednávání návrhů zákonů. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že osobně kritizuje například odvolání ředitelky nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské či generálního ředitele pošty Elkána, kontrolní pravomoci by ale poslanci měli po kabinetu vymáhat jinak, například žádostí o inventarizaci plnění úkolů daných Ústavním soudem. Svolavatelé schůze se podle něj nemohou vyrovnat s tím, že opakovaně prohráli volby. „Jediná odpověď je nepracovat, zdržovat, udržovat právní řád ve stavu, který vedl k totální destrukci a ekonomické krizi,“ uvedl na adresu ODS.