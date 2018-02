SOUTĚŽ: Příběh o důvěře a nevěře. Vyhrajte knihu Odloučení

Jejich manželství se rozpadlo, ale zatím si to nechávali pro sebe... Christopher odjíždí do Řecka za prací a jeho manželka se ho po čase vydá hledat – na popud své tchýně, která se synovi nemůže dovolat. Je to trochu podivná výprava: pro vypravěčku se cesta stává příležitostí k poslední rekapitulaci vyhaslého manželství.

Přijíždí s odhodláním požádat Christophera o rozvod, v téměř opuštěném hotelu však nenachází ani svého chotě, ani klid na přemýšlení. Pak je ale Christopher nalezen mrtvý u cesty do nedaleké vesnice. Je teď z manželky exmanželka, nebo už jen vdova? Zprvu banální příběh o důvěře a nevěře nabírá hloubku a sílu, která dokáže ohromit i ochromit.

A jak knihu Odlouční vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Čím se živí manžel autorky? Své odpovědi posílejte do neděle 18. února. Ze správnách vybereme vítěze.