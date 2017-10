ANO vidí v lithiu skandál, ČSSD ne. Spor se přesune do Parlamentu

PRAHA Představitelé ČSSD a ANO se i v pondělí nadále přeli kvůli memorandu o těžbě lithia, které před týdnem podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou společností European Metals Holdings (EMH). Zatímco ANO hovoří o skandálu, podle sociálních demokratů se hnutí předsedy Andreje Babiše snaží rozdmýcháváním kauzy překrýt své problémy.

Diskuse kolem těžby lithia, které se využívá při výrobě baterií, bude pokračovat v Parlamentu. Ve středu budou o memorandu debatovat senátoři, příští pondělí se kvůli němu mimořádně sejdou i poslanci.



Memorandum podle Havlíčka posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci. Zároveň nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby, uvedl. O víkendu Havlíček odmítl, že by dokument znamenal pro ČR hrozbu v mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Jde o nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají závazky a povinnosti, řekl.

Babiš v pátek memorandum označil za krádež za bílého dne. V pondělí řekl, že Havlíček musí krok vysvětlit, nebo odstoupit. „Z toho se nevykecá. To memorandum je skandální,“ uvedl Babiš. Je podle něj také otázkou, zda Havlíček měl k podobnému kroku kompetence. Kritizuje, že dokument obsahuje ustanovení o arbitráži. Předseda ANO by si přál, aby se vláda usnesla, že se stát pokusí z dokumentu vyvázat. Lithium by podle něj měl těžit státní podnik.

Kauzu projedná opoziční ODS

Senát se bude lithiem zabývat pravděpodobně tuto středu v podvečer během své řádné schůze. O projednání požádala opoziční ODS. Podpořit to chce také předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD). Poslanci se sejdou z popudu skupiny 62 poslanců z iniciativy opoziční KSČM. Podle šéfa Sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD) se mimořádná schůze kvůli nynější opravě hlavního jednacího sálu uskuteční v zasedacím sále klubu sociální demokracie v jiné budově dolní komory ve Sněmovní ulici. V sále není hlasovací zařízení, hlasy tak budou muset sčítat skrutátoři. Jednání sněmovního pléna o lithiu bude podle dostupných informací první, které se uskuteční mimo hlavní jednací sál.



Sociální demokraté koncem minulého týdne poukazovali na to, že souhlas s průzkumem prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem (ANO) a ministrovi průmyslu nezbývalo než memorandum podepsat. Brabec v pondělí uvedl, že volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek buď vědomě lže, nebo neví, o čem mluví. Věc podle něj projednávali úředníci v Ústí nad Labem a vyhověli, protože společnost splnila zákonné podmínky. Brabec se hodlá zapojit do středeční debaty v Senátu.

Havlíček odstupovat nehodlá. Prohlásil, že memorandum umožní státu přátelsky se zapojit do projektu s EMH, která je vlastníkem licence. Svolání mimořádné schůze Sněmovny považuje za předvolební kampaň, je ale připraven na ní promluvit. Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec uvedl, že lithium chce strana probrat už na středeční schůzi Senátu a na sněmovní nehodlá čekat. Obviňováním ČSSD a Havlíčka se podle něj Babiš pouze snaží vyvolat umělou kauzu, aby zakryl své problémy. Chovanec také citoval z dopisu Brabce k plánovanému memorandu, ve kterém ministr uvádí, že dohoda je jedním ze správných kroků.

Analytik: Lithium by měla těžit soukromá firma

Přímá účast státu v potenciální těžbě lithia v Česku není nutná, řekl v pondělí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Pro stát by podle něj bylo nejlepší nechat kov vytěžit soukromou firmou. Podmínkou by ale mělo být to, že těžař bude odvádět státu dostatečně vysoké těžební daně a další poplatky. Analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl by naproti tomu za ideální považoval, aby se stát do těžby a zpracování lithia zapojil jako spoluinvestor.



V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Společnost Geomet se v pondělí od předvolebních debat distancovala. V prohlášení zaslaném ČTK uvedla, že diskusi chce udržet v odborné rovině.

Memorandum o porozumění podle Geometu zavázalo EMH k budoucímu zpracování vytěžené suroviny v ČR. Pokud by se podařilo v Česku vytvořit ucelený řetězec až po finální výrobu baterií, případně elektromobilů, může ČR v období 21 let inkasovat podle Geometu ze všech možných daní více než 700 miliard korun, tzn. více než šedesátinásobek potenciálního zisku těžaře.