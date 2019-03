Angličané si stěžují na rasismus v Černé Hoře. Kouč domácích prý nic neslyšel

PODGORICA / PRAHA Kvalifikační duel o postup na evropský šampionát mezi fotbalisty Černé Hory a Anglie doprovodilo rasistické nadávání domácích diváků na adresu hostujících hráčů tmavé pleti – Dannyho Rose a pravděpodobně i na Raheema Sterlinga. Angličané nakonec v utkání zvítězili 5:1.

Podobné urážky měl slyšet i Callum Hudson-Odoi, jenž jim byl vystaven i minulý týden při zápase Chelsea v Kyjevě. „Nemyslím si, že je diskriminace na místě. Všichni jsme si rovni,“ prohlásil pro Bein Sports. „Když slyšíte něco takového od fanoušků, není to správné a přijatelné. Doufejme, že se s tím UEFA vypořádá správně. Když jsme tam s Rosem šli, slyšeli jsme opičí skřeky. Bylo těžké udržet naše hlavy v klidu,“ stěžoval si mladý hráč.

Kouč anglické reprezentace Gareth Southgate byl po utkání tázán, zda zvažoval odchod svého týmu do šatny. „Nebyl jsem si 100% jistý, že by to bylo něco, co by si hráči přáli. Kluci prostě chtějí hrát fotbal. Možná o tom budu ale do budoucna uvažovat,“ nechal se slyšet Southgate. „Chtěl bych to nejprve prodiskutovat s hráči, abych se ujistil, že to za a) chtějí udělat, a za b) si myslí, že to něco skutečně změní,“ přiznal trenér.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists)  #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25. března 2019

Jeho protějšek Ljubisa Tumbakovič se na téma rasismus vyjadřovat nechtěl, jen poznamenal, že „neslyšel ani nezaznamenal“ žádné rasistické nadávky.

„Není pochyb o tom, že se to stalo,“ odvětil na názor kolegy Southgate. „Vím, co jsem slyšel. Je to nepřijatelné, a my se musíme ujistit, že se naši hráči v tomhle boji cítí podporováni. Zároveň to musíme ohlásit na patřičná místa, je mi úplně jasné, že to slyšela spousta lidí. Věřím zodpovědným orgánům, že udělají správná opatření,“ dodal Southgate. UEFA rychle zareagovala a hned v úterý oznámila, že s Černohorci zahájila disciplinární řízení.

O urážkách nebyl pochyb, komentátor BBC Radio 5 do vysílání prohlásil, že rasistické popěvky slyšel už v šesté minutě zápasu, kdy držel míč Danny Rose. Takto se „bavili“ fanoušci během celého zápasu. Pádnou odpověď jim poskytl útočník Sterling, který vsítil pátou branku a oslavil ji položením rukou na uši, což je bráno jako adekvátní reakce na rasistické urážky.