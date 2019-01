‚Dycky Most!‘ To ani nebylo ve scénáři, vzpomíná tvůrce. Město bude hlášku používat k propagaci

MOST/PRAHA Seriálový fenomén Most! nerezonuje pouze mezi diváky, ale cestu si našel i na mosteckou radnici. Místní politici se rozhodli, že z popularity pořadu budou těžit. Domlouvají se s Českou televizí, která seriál produkovala, že by si vypůjčili ústřední hlášku. Radnice ji chce použít k propagaci. Vedení města už předběžný souhlas získalo. Seriál je aktuálně tahounem původní tvorby České televize, každý díl vidí více než milion lidí.

Hned v úvodním dílu seriálu si našli fanoušci hlášku, která se stala jeho emblémem. Hlavní hrdina, nezaměstnaný Luděk Říha, korunuje své vystoupení v televizním pořadu gestem zaťaté pěsti a výkřikem „Dycky Most!“. Hláška začala obratem mezi příznivci seriálu žít vlastním životem, čehož si všimlo i vedení města. A začalo jednat.

„Z reakcí Mostečanů na sociálních sítích bylo patrné, že se s hláškou ‚Dycky Most!‘, kterou pronesl hlavní hrdina seriálu Luděk v prvním dílu, ztotožnili a začali ji používat,“ říká k tomu primátor Mostu Jan Paparega. Nejde přitom jen o sociální sítě. Slogan pronikl i do fyzického prostoru. Při jednom z utkání mosteckého hokejového týmu podpořili Mostečané své mužstvo transparentem, jejž zdobila zmíněná hláška.

Už po první epizodě následoval z mostecké radnice telefonát do České televize. Vedení města vycítilo šanci, že by mohlo ze sloganu profitovat. „Abychom neporušili autorská práva, požádali jsme Českou televizi o svolení hlášku používat,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. „ČT nám souhlas s užitím sloganu v souvislosti s propagací společenských a kulturních aktivit města udělila,“ dodala.

‚Máme Most i Mostečáky rádi‘

Povolení je na dobu určitou. Platné je do chvíle, dokud se spojení neobjeví v rejstříku ochranných známek nebo do odvolání souhlasu. Česká televize upřesňuje, že povolení je zatím předběžné. „Nyní se řeší formální záležitosti tak, aby Česká televize městu poskytla i možnost používat grafickou podobu sloganu,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí média veřejné služby Karolína Blinková.

„Rozhodně z toho máme radost. Máme Most i Mostečáky rádi. Mnozí nám i pomohli s natáčením, nebo si v seriálu přímo zahráli,“ reagoval pro Lidovky.cz na zájem tamější radnice o seriál jeho kreativní producent Michal Reitler. „Doufal jsem, že město ho spíš vezme za svůj, než že ne. Tak jsem rád, že se to do určité míry děje,“ sdělil serveru Lidovky.cz jeden ze dvou hlavních tvůrců Mostu!, scénárista Petr Kolečko.´

Sám přitom upozorňuje, že vznik sloganu byl především spontánní záležitostí. Představitel hlavní role, herec Martin Hofmann, ho do ruky na papíru podle všeho nedostal. „Dycky Most! vzniklo na place, to snad ani nebylo ve scénáři,“ vzpomíná Kolečko. Podle reakcí na počin, přivedl ho na svět s režisérem Janem Prušinovským, které se k němu dostaly, je přesvědčený, že místní se se seriálem ztotožnili.

1,44 milionu diváků na každý díl

„V Mostě jsem byl na obou projekcích, které jsme tam měli před televizní premiérou. A co jsem si všiml, připadá mi, že převládá pozitivní reakce Mostečáků,“ říká. „Nezaregistroval jsem, že by byl někdo z Mostu, koho by se to vyloženě dotklo. Hejty jdou spíš z jiných zdrojů,“ míní tvůrce, který s režisérem Prušinovským stojí i za dalšími seriálovými hity, jako byly Okresní přebor nebo Čtvrtá hvězda.

Sledování na severce Hospoda Severka je ústředním dějištěm seriálu. Most! boduje u místních natolik, že se na něj do hospody chodí hromadně dívat. Svolávají se přitom přes sociální sítě, na Facebooku kvůli tomu dokonce zakládají události.

„Vím o tom, jsem na to pyšnej. Taky jsem do Severky občas chodil a určitě tam ještě někdy půjdu,“ těší scénáristu Kolečka.

Most! odstartoval ve vysílání České televize 7. ledna. Prostřednictvím hlavního hrdiny a jeho nejbližšího okolí s nadsázkou přibližuje kolorit severočeského města. Tvůrci humorným, svérázným a někdy nemilosrdným způsobem tematizují xenofobii, rasismus či sociální vyloučení. Scénárista Kolečko čerpal inspiraci mimo jiné v mostecké hospodě Severka, kde se výrazná část seriálu odehrává.

„Odezva od diváků na seriál je velmi pozitivní a jsme rádi, že to tak vnímají i zástupci města. Seriál Most je nejsledovanějším komediálním seriálem ČT poslední doby a diváci jej vyhledávají na všech platformách,“ hodnotí mluvčí stanice Karolína Blinková. Každý ze tří dílů vysílaných v televizi sledovalo v průměru 1,44 milionů diváků, nejvíce boduje ve skupině od 30 do 60 let. Diváci ho ve velkém vyhledávají i zpětně v on-line archivu ČT.