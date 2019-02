Seriál Most! dráždí poslance ČSSD Foldynu transsexuální figurou. Není to přirozené, je to exces, říká

PRAHA Seriál Most! je vlajkovou lodí původní tvorby České televize. Od počátku ledna, kdy vstoupil do vysílání, sleduje každý díl více než milion lidí. Diskutují o něm fanoušci, méně spokojení diváci i politici. Místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna se pozastavil nad tím, že jedna z hlavních postav seriálu je transsexuální. ČT tím podle něj ovlivňuje „nevinnou dětskou duši.“ V rozhovoru pro server Lidovky.cz vysvětluje, co tím míníl.

Seriál Most! představuje svéráznou sestavu postav. Křupana Luďka, hospodského Edu bojujícího s vlastními předsudky nebo zbloudilého faráře se slabostí pro alkohol. Jednou z nejvýraznějších figur je atraktivní Dáša, která se narodila jako Pavel. Seriál do značné míry stojí na svébytném vyprávění o tom, co v roce 2019 obnáší být transsexuálem.

Právě to se příčí místopředsedovi sociálních demokratů Jaroslavu Foldynovi. Tento týden na svém profilu na sociální síti Facebook napsal, že Česká televize divákům vnucuje „transgendery“ a útočí na 2 tisíce let zaběhlé principy. „Říká se, aby se děti ve dvanácti letech učily pohlaví. A oni si teď řeknou, že ‚já jsem sice kluk, ale chci být holka, tak jsem holka‘,“ přibližuje svůj pohled na věc místopředseda ČSSD Foldyna.

Lidovky.cz: „Takto se rafinovaně útočí na 2 000 let zaběhlé principy. Proč nám vnucuje ČT transgendery,“ napsal jste tento týden na svém Facebooku. Čím divákům podle vás Česká televize vnucuje transgendery?

Je to taková zábavná forma. Celá řada lidí říká, že to je úžasné, nádherné a že se tomu smějí. Ale i v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech byly dětské seriály, kde se vymýšlely krásné ideje. Byly koukatelné, ale veřejnosti podsouvaly určitý pohled na nějakou konkrétní věc. A tenhle seriál je o nějakém transgenderovi.

Lidovky.cz: V čem je přesně problém?

Buď je člověk muž, nebo je žena. Nic mezi tím není. Jen se tím odvádí pozornost od jiných problémů. Ale my se tím teď budeme zabývat, diskutovat a osočovat se vzájemně, kdo je homofob, nebo není. Nemyslím si, že to je problém. Na tuto záležitost mám konzervativní pohled. Nechci lidem upřít, že je ten seriál zábavný. Je to jiný styl, otevřenější, co tu ještě nebyl. A to se líbí.

Lidovky.cz: Proč jste tedy napsal takový komentář?

Najednou se tam řeší věci, které lidé předtím neslyšeli. Člověk si na to začíná zvykat, že to existuje. Když někdo řekne, že je homosexuál, tak je homosexuál a já s tím nemám problém. To je život a příroda. Ale ukazovat věci, že já si vzpomenu, že jsem najednou něco jiného.

Jaroslav Foldyna.

Lidovky.cz: Máte na mysli, že si mužská postava najednou řekne, že je žena?

Je to fakt, nechci to rozporovat. Ale není to nic normálního a přirozeného. Je to exces, který existuje a já ho musím tolerovat. Nemyslím si totiž, že by to bylo něco, co bychom měli netolerovat. Ale také si nemyslím, že to je princip. Přitom se to předkládá, že to je běžná věc.

Lidovky.cz: Česká televize v tomto případě nedělá nic jiného, než že jednu z postav svého seriálu představuje jako transsexuála. V tomto konkrétním případě jde o člověka, který se narodil jako biologický muž, ale co do pohlavní identity je ženou. Seriál ukazuje, co taková situace pro něj obnáší, jak se s tím srovnává a jak na něj reaguje okolí. To podle vás není legitimní?

Já jsem to pochopil, že to je výchovná televize. Žil jsem třicet let v režimu, který mě takto vychovával. A tenhle režim má zase neomarxistické postoje a také nás chce vychovávat. Rozumím tomu, jenom jsem se nad tím pozastavil. Nechci s tím bojovat. Jenom se mi to nelíbí. Mám svůj postoj a pohled na tu věc.

Lidovky.cz: Co je neomarxistického na tom, že v seriálu ČT vystupuje taková postava?

Možná, že to špatně nazývám. Samozřejmě si nechci dávat filozofickou cenu. Ale vidím to jako Frankfurtskou školu, která takovým způsobem přistupovala k celospolečenským problémům. Říkala, že to takto je. Byla přesvědčena o tom, že lidem káže pravdu a chtěla od nich, aby tu pravdu vnímali. A když o tom někdo pochyboval, bylo to něco špatného. A mně se to takto nelíbí.

‚Moje děti to nedělají‘

Lidovky.cz: Pane poslanče, ale tady se nebavíme o pravdě, ať si pod tím představíme cokoliv. Protože stejně jako existují heterosexuálové, existují homosexuálové či transsexuálové, to je zkrátka fakt.

Já tomu rozumím, ale je to exces, není to nic přirozeného. Muž a žena jsou dvě základní hodnoty a oni mají děti. Na těchto dvou věcech stojí svět, společnost a státy. Nevím, jestli to teď srovnám správně, ale když budete chovat psa, boxera nebo dobrmana, a on má něco jiného, než má standard, tak vám ho vyřadí z chovu. Sice s ním chodíte ven, máte ho rád, ale nejdete s ním na výstavu.

Lidovky.cz: Srovnáváte člověka se psem?

Člověk existuje, je to muž a žena. Všechno ostatní je nějaká minorita. Existuje to, to nepopírám. Já nemám představu jako muslimové, že homosexuály hází ze skály.

Lidovky.cz: Všichni muslimové jistě nehází homosexuály ze skály. Vy to tedy také neděláte, jenom o takových lidech říkáte, že jsou exces.

Nechci se přít. Tak řekněte, že to je přirozené a ať se všichni dají dohromady. Neomarxisté už jednou vymysleli, že je dobré být jedna velká rodina. Mít společnou koupelnu, záchod, kuchyň a takhle žít. Také vám řeknou, že to je normální. Ale pro mě je to komický, tragikomický.

Lidovky.cz: V příspěvku jste také zmínil, že je to „zase vliv na dětskou nevinnou duši“. V čem ten vliv spočívá?

Protože se vytváří nová společnost, ve které se říká, že takové věci jsou běžné. Není to běžné. Běžné je to, že muž a žena mají děti. Jen tak se může společnost rozvíjet. Když budou lidi žít jen v homosexuálních párech, nebudou mít se ženou děti, protože muž nemůže mít s mužem děti, neslyšel jsem, že to jde, možná že se věda bude tak vyvíjet že to někdy půjde, tak společnost a stát zanikne.

Barbora alias Samuel Tématu transsexuality se věnují i Lidovky.cz. Samuel se narodil jako Barbora. Brzy si uvědomil, že něco není v pořádku. Vnímal se jako muž, ale tělo měl ženské.

Rozhodl se tedy pro změnu pohlaví, aby bylo v souladu s jeho genderovou identitou. Lidovky.cz tuto proměnu sledovaly v dokumentárním seriálu Samuel.

Lidovky.cz: Seriál Most přece dětem neříká, že mají žít v homosexuálních párech.

Já to nechci pitvat. Seriál je velice vtipný, promyšlený a já jsem k němu udělal poznámku. Říká se, aby se děti ve dvanácti letech učily pohlaví. A oni si řeknou, že „já jsem sice kluk, ale chci být holka, tak jsem holka.“

Lidovky.cz: Takhle to podle vás funguje, že si zkrátka dotyčné dítě z dlouhé chvíle vybere svou pohlavní identitu?

Takhle se to nabízí. Já nevím, jestli to takhle funguje. Moje děti to nedělají. Ale když se na to díváte v televizi a říká se, že to je vlastně zcela běžné, tak to běžné bude.

Lidovky.cz: Jenomže to není otázka výběru. Když to zjednoduším, je to hluboký, vnitřní a nezměnitelný pocit, že biologická identita člověka je v rozporu s jeho genderovou identitou.

Já teď můžu mít hluboký vnitřní pocit, že se cítím býti jezevčíkem. Přijdu na úřad a budu je přesvědčovat o tom, že jsem jezevčík a chci to mít v pase napsaný. A protože je liberální demokracie a mám na to právo, tak mi napíšou, že Foldyna je jezevčík. Tak to je super.