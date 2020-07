Ani Gerrard, ani Suárez. Liverpool slavil titul až s Kloppovou bandou, oslavy nenarušil ani debakl

Liverpool Předpokládalo se, že půjde o šlágr sezony, největší zápas Premier League. A nakonec z toho byl debakl. Manchester City vypráskal Liverpool 4:0. Jednoznačná záležitost, někteří by mohli říci ostuda. To by však onomu velkému duelu nesměli předcházet mistrovské oslavy Kloppovy bandy.

Mistrovská kocovina. Liverpool po zisku titulu schytal debakl od Manchesteru City Když na výsledkové tabuli svítilo skóre 4:0, mnozí se mohli podivovat. Při nahlédnutí do složení základních sestav Jürgen Klopp nevynechal jedinou oporu, Liverpool i přesto schytal od Manchesteru City výprask. Ten však ani zdaleka nezaclonil to, co se stalo před týdnem. Fotbalisté Liverpoolu totiž minulý čtvrtek díky vítězství londýnské Chelsea nad Citizens oslavili s předstihem zisk mistrovského titulu. Byla to neobyčejná jízda, kterou mohla zastavit jen podivná přestávka způsobená pandemií koronaviru. Ani covid-19 se však nezmohl na více než menší překážku. A tak si Liverpool jako obávaný Napoleon dokráčel pro velké vítězství. Takové, které město Beattles neoslavilo dlouhých třicet let. Najdou se však i tací, kteří čekali ještě déle. Velkokluby jako Chelsea (50 let), Manchester City (44 let) nebo Tottenham (od roku 1961) čekali či čekají na mistrovské oslavy věčnost. V Liverpoolu se však dočkali dříve. Po sezonách, které napovídaly úspěchu, jim opět tečou slzy po tvářích. Těm se neubránil ani lodivod té veleúspěšné flotily. „Nemůžu mluvit, jsem ohromený. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového prožiju. Cítím úlevu, hrdost i štěstí. Mějte se dobře,“ vyprávěl do televizního vysílání dojatý Jürgen Klopp. A byl to právě německý stratég, který se postavil do role strůjce úspěchu Reds. Na Anfield přikráčel jako pan Někdo, teď jej všichni liverpoolští vnímají spíše jako Boha. Klopp, který neobyčejně připomíná úspěšného slávistického kouče Jindřicha Trpišovského, a to ať vizáží či životním příběhem, nastartoval červenou mašinu k velkolepým úspěchům. Svému mančaftu vtiskl herní tvář, které se později dočkalo označení Gegenpress. Fotbalisté v červeném vynikali především v práci bez míče. Takřka okamžitě po ztrátě přešli do napadání. A díky neuvěřitelné rychlosti ofenzivního tria ho dokonce dokázali přetavit v ohrožení branky. Nejdříve ušatý pohár, pak až ten nejcennější Pořádně to začalo před rokem. Reds ovládli věhlasnou Champions League. Tu renomovanou soutěž, kterou rok předtím ztratili v samotném finále. A o rok později se fanoušci z Anfieldu dočkali dlouho vyhlíženého úspěchu. Po dlouhých třiceti letech, během nichž anglický celek utratil více než 40 miliard korun za posily, vystřídal devět trenérů a nasadil 239 hráčů, se na severu Anglie dočkali. Nebyli u toho Steven Gerrard, Robbie Fowler, Steve McManaman, Michael Owen, Jamie Carragher, Fernando Torres ani Luis Suárez. Ti se možná zasloužili o stovky branek, triumf v Evropské lize, Lize mistrů i anglickém poháru. O to opravdové vítězství se však zasloužila až parta vytvořená Jürgenem Kloppem. V bráně s Alissonem, v obraně s nejdražším stoperem planety Van Dijkem, v záložní řadě s kapitánem Hendersonem a v ofenzivě se zabijáckým trojlístkem Mané, Firmino, Salah…