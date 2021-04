‚Ať dostanou přednost věrní fandové.‘ Koho na Euru pustit do hlediště a kdo bude mít smůlu?

Plánovaná dějiště letošního ME ve fotbale Londýn (Wembley - normální kapacita 90 000) - Čechy ve Wembley čeká poslední duel ve skupině s Anglií, rovněž jsou zde v plánu obě semifinále a finále. Nejprve má být kapacita omezena na zhruba 20 tisíc fanoušků, postupně by se mohla zvednout až na polovinu. Mnichov (Allianz Arena - 75 000) - Má hostit čtyři zápasy, ovšem kvůli složité pandemické situaci v Německu o víkendu ještě stále nebylo jasno, jestli se s nějakými diváky přímo na stadionu bude počítat. Řím (Olympijský stadion - 70 634) - Také v Římě by se měl stadion zaplnit ze čtvrtiny, což znamená nějakých 18 tisíc míst. Baku (Olympijský stadion - 68 700) - Nejprve představoval hrozbu konflikt s Arménií o Náhorní Karabach, potom koronavirus. Přesto UEFA doufá, že ázerbajdžánské pořadatelství ohroženo nebude. V plánu je zaplnění poloviční kapacity, ovšem bez zahraničních diváků kromě těch, jejichž země budou zrovna hrát. (Olympijský stadion - 68 700) - Nejprve představoval hrozbu konflikt s Arménií o Náhorní Karabach, potom koronavirus. Přesto UEFA doufá, že ázerbajdžánské pořadatelství ohroženo nebude. V plánu je zaplnění poloviční kapacity, ovšem bez zahraničních diváků kromě těch, jejichž země budou zrovna hrát. Petrohrad (Krestovskij stadion - 68 134) - Rusové slibují minimálně poloviční využití stadionu v Petrohradě. Budapešť (Puskás Aréna - 67 215) - V září pustili na Superpohár mezi Bayernem a Sevillou přes 15 tisíc fanoušků, azyl zde našly i některé další zápasy evropských pohárů v této sezoně. Minimálně z 25 % by měla být aréna zaplněna i na Euru, Maďaři dokonce avizovali reálnou možnost plného využití kapacity za podmínky očkování či negativního PCR testu. Bukurešť (Národní stadion - 55 600) - Čtvrtinu stadionu mohou zaplnit diváci, kteří předloží osvědčení o očkování nebo nedávném prodělání koronaviru. Amsterdam (Johan Cruyff Arena - 54 990) - Nizozemská fotbalová asociace slíbila nejméně čtvrtinové využití amsterdamské arény. Bilbao (San Mamés - 53 332) - Protikoronavirová opatření v Baskicku zatím nepočítají s účastí diváků na zápasech. Podle španělského svazu by se v případě nutnosti změny mohlo hrát na stadionu La Cartuja v Seville. Glasgow (Hampden Park - 51 866) - Skotsko patřilo mezi ohrožená dějiště, nyní však slibuje povolit čtvrtinovou kapacitu. Češi zde odehrají své první dva zápasy ve skupině - s domácím výběrem a Chorvatskem. Dublin (Aviva Stadium - 51 700) - Velká neznámá. Kvůli aktuálně špatné epidemiologické situaci je případné otevření stadionu v Dublinu pro diváky krajně nejisté. Kodaň (Parken Stadium - 38 065) - V Dánsku předesílají zpřístupnění čtvrtiny až třetiny stadionu, což dělá kolem 10 tisíc míst.