Kaňka s Walesem je komplikace. Čechům však může přijít vhod úspěch z Ligy národů

Cardiff/Praha Porážka ve Walesu 0:1 českým fotbalistům zkomplikovala pozici v kvalifikaci, ze tří úvodních zápasů mají jen čtyři body.

Říká se, že už to nějaký čas není ten bombarďák, který si báječnými výkony v dresu Tottenhamu před osmi lety vystřílel rekordní přestup do Realu Madrid za 100 milionů eur. Nebo z dob kolem Eura 2016, na němž dotáhl Wales k senzačnímu bronzu. Třebaže se Češi na Garetha Balea určitě dobře připravovali, zvládl být jednatřicetiletý útočník v úterý u dvou velkých šancí včetně rozhodujícího okamžiku celého zápasu.



Ve 36. minutě mu svým nedůrazem Čelůstka s Bořilem dovolili, aby si k malému vápnu naběhl na Williamsův centr zleva, a jen díky skvělému Vaclíkovu vyškrábnutí nad břevno neskončila jeho střela z první v síti. To byla vůbec největší šance v úvodním poločase.

V 81. minutě se Bale proměnil v nahrávače, byl to totiž tentokrát on, kdo z levé strany nacentroval, a jeho útočný parťák James si v zakončení vedl lépe. Pouhých 170 centimetrů vysoký forvard Manchesteru United nečekaně vyskočil výš než Bořil a jediným gólem rozhodl o velšském vítězství. „Nechali jsme odcentrovat hráče a neobsazený James nám vstřelil gól,“ smutnil trenér Jaroslav Šilhavý, který klíčový moment označil za chybu. „Bohužel nám dal gól hlavou jeden z jejich nejmenších hráčů,“ poznamenal brankář Tomáš Vaclík.



Nakolik vadilo vyloučení?

To už hrály oba týmy o desíti. Krátce po začátku druhé půle strčil Schick do Warda a musel po přímé červené do sprch. „Určitě to Páťovi budu vyčítat. On je natolik zkušený hráč, že i když ho soupeř držel, nemůže se ohnat,“ zlobil se Šilhavý. „To vyloučení určitě ovlivnilo zápas. Myslím, že ve druhém poločase bychom se nadechli a domácí ještě víc přitlačili.“

Velšanům se však v přesilovce příliš nevedlo a byli to naopak Češi, kteří mohli jít díky Provodovi do vedení. Slávistický záložník však neuspěl.

V 77. minutě šel ven také Roberts, který za loket Součkovi viděl druhou žlutou. Teprve potom domácí rozhodli. Škoda že v nastavení srazil gólovou střelu Čelůstky Rodon.

Wales - Česko (Velšané slaví výhru)

„Převažuje velké zklamání. Jsem přesvědčen, že jsme tu prohrát neměli. Bohužel se nám nepodařilo navázat na předešlé zápasy, chyběl nám krok, abychom to dokončili,“ litoval český kouč. Sílu soupeře musel hodnotit i podle toho, že Walesu chyběly zraněné opory Aaron Ramsey, Ben Davies či Joe Allen, hlavní trenér Ryan Giggs a pro porušení interních pravidel bylo před zápasem ze srazu vyhozeno další trio. Navíc většina hráčů výběru působí na ostrovech v týmech mimo elitní Premier League. „Je škoda, že uhrajeme s tak silným týmem (s Belgií) remízu po výborném výkonu a pak s vyrovnaným soupeřem prohrajeme.“



Herně Češi nebyli horší než Velšané, ovšem mezihra se jim i kvůli presinku domácích nedařila tak jako v předchozích duelech. Scházelo víc nápadů. V několika velkých šancích Jankto či Provod neuspěli. A ani tentokrát se zadáci nevyvarovali individuálních zaváhání, která přispěla ke všem čtyřem inkasovaným brankám v úvodních třech zápasech kvalifikace. „Nechci se vymlouvat, ale na některých klucích byla znát únava. Soupeř na rozdíl od nás hrál v sobotu přípravu s Mexikem. Hráli jiní hráči, mohli se připravovat na nás. Možná to byla jedna z příčin,“ přemítal Šilhavý.

Triumf v Lize národů může pomoct

Přestože jde teprve o úvod kvalifikace, uplynulé tři duely napověděly, jakým směrem se ambice jednotlivých mužstev nejspíš budou ubírat. Belgie drtivou kanonádou 8:0 proti Bělorusku dokázala, že je s aktuálně sedmi body hlavním adeptem na první místo, z něhož se postupuje do Kataru přímo. Na druhé pozici jsou čtyřbodoví Češi, ale hned v závěsu je o bod pozadu Wales, který však má odehrány pouze dva zápasy, navíc s těmi nejtěžšími soupeři. Proto Šilhavý po porážce na ostrovech prohlásil: „Je to pro nás komplikace.“

Wales - Česko (James střílí gól)

Určující utkání čekají Čechy po letním Euru 5. září v Belgii a 8. října s Walesem. Po nich nejspíš bude jasno, jestli se dá dosáhnout aspoň na druhé místo, z něhož se jde do play off. Ve hře je také možnost účasti ve vyřazovacích bojích díky úspěchu v Lize národů, jenže nutno podotknout, že tentokrát se nehraje systémem klasické baráže. Celkem dvanáct týmů (deset z kvalifikace a dva z Ligy národů) odehraje dvě jednozápasová kola play off, z něhož vzejdou pouze tři postupující na MS. „Není nic ztracené, nevěšíme hlavy, ale musíme bojovat dál,“ burcuje kapitán Vladimír Darida.