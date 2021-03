Šilhavý po Walesu: Byli jsme namlsaní, ale je to kaňka. Výkony hráčů to však neshazuje

Cardiff Bylo na něm vidět, jak je naštvaný, nespokojený, smutný. „Byli jsme hodně namlsaní, teď jsme strašně zklamaní,“ řekl trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý. Bylo krátce před úterní půlnocí a Šilhavý těžce nesl kvalifikační porážku 0:1 ve Walesu.

Národní mužstvo má za sebou první tři zápasy o mistrovství světa 2022 v Kataru. Vítězství na hřišti Estonska (6:2), remízu 1:1 s favorizovanou Belgií a prohru ve Walesu.

Češi ztratili body s hlavními soupeři v boji o postup. Estonsko a pátý účastník skupiny E Bělorusko ambice na účast na šampionátu příští rok v Kataru nemají.

„Chtěli jsme vyhrát. Kdyby se to povedlo, byl by to skvělý rozjezd do kvalifikace,“ litoval Šilhavý.

S konkurenty jste ztratili ve dvou zápasech pět bodů, co to pro boj o mistrovství světa znamená?

Komplikace. Zvlášť když první dva zápasy byly skvělé, hráči podali výborné výkony a všichni jsme byli spokojení. Třetí utkání je kaňka. Jsem přesvědčený, že jsme prohrát neměli. Bohužel. Se silnou Belgií uhrajeme remízu a pak prohrajeme ve Walesu. Musíme to vzít. Celkově musím hráče pochválit. Dva zápasy vyšly dobře, ve Walesu nám chyběl krok, abychom práci zdárně dokončili.

Nepřišlo ve Walesu tak trochu vystřízlivění?

Nechci výkony kluků shazovat jedním zápasem, který jsme prohráli. To vůbec ne. Příští sraz už nás čeká Euro. Musíme se takových utkání, jako bylo to ve Walesu, vyvarovat. Euro je teď pro nás vrchol, kvalifikace pokračuje až na podzim.

Na červnovém mistrovství Evropy začnete se Skotskem, s kterým jste loni na podzim v Lize národů prohráli. Našel byste podobnosti s utkáním ve Walesu?

Myslím si, že Wales je o malinko dál, má kvalitnější mužstvo. Nemuseli jsme tady prohrát, jsem strašně zklamaný. V prvním poločase jsme byli takoví studení, neměli dobrý pohyb, nebyli v dobrém rozpoložení. Po přestávce jsme měli proměnit některou ze šancí a minimálně tady bodovat. Druhý poločas pak ovlivnilo vyloučení Patrika Schicka a v závěru jsme podcenili jednu situaci.

Červená karta pro Schicka, co jste mu řekl?

Pořádně jsem to neviděl, údajně ho protihráč držel a on se ohnal. Strašná chyba, jestli to tak bylo. Zákonitě to utkání ovlivnilo, trochu se nám hra rozbila. Soupeř šel pak sice taky do deseti, bylo to rozházené. Měli jsme šance, ale nevyužili jsme je. Proto jsme prohráli.

Wales - Česko (Schick dostává červenou)

Inkasovali jste, kdy už se poměr hráčů na hřišti srovnal. Vyčítáte to Schickovi i tak hodně?

Vyčítám mu to. Je to tak zkušený hráč, že se ohnat nemůže, to nejde. Myslím si, že s ním bychom se ještě víc nadechli.

Po vyloučení jste stáhl defenzivního záložníka Holeše a dal tam útočníka Krmenčíka. Tak jste si byl jistý, že vyhrajete a nechtěl bránit remízu?

Hráli jsme čtyři čtyři jedna a věřili jsme, že se prosadíme. Provod se tam dvakrát třikrát dostal, v závěru měl šanci Čelůstka.

Obdržený gól padl po centru ze strany, po kterém hlavičkoval jediný protihráč ve vašem vápně. Co se stalo?

Tři hráči na straně bránili Balea a nechali ho odcentrovat. Pak jsme neobsadili Jamese.

Bale měl už v první půli velkou šanci. Myslíte si, že jste si s ním dokázali poradit?

Pořád je to skvělý fotbalista. Oni hráli jednoduše, nakopávali dlouhé míče, Bale šel do hlavy a občas něco vyhrál. Myslím si, že Bořil s Čelůstkou si s ním poradili. Jeho šanci chytil Vaclík. Pak jsme ho nechali odcentrovat...

Wales - Česko (Velšané slaví výhru)

Došly hráčům síly? Tři zápasy v sedmi dnech, někteří odehráli všechno.

Nechci se vymlouvat, ale únava tam roli pravděpodobně sehrála. Byla jednou z příčin porážky. Wales měl mezi zápasy s Belgií a s námi přípravu s Mexikem a hráče protočil. Mohli se na nás připravit.

Další sraz budete mít posledního května, kdy začne příprava na mistrovství Evropy. Co vám kvalifikační zápasy ukázaly směrem k nominaci na Euro?

Hned na tom začneme dělat, každý má šanci. Nechci dělat závěry ze zápasu ve Walesu v tom smyslu, že bych chtěl nad někým lámat hůl.

Řekl si někdo výrazně o Euro z těch, kteří jsou takzvaně na hraně?

Nominace na kvalifikaci jsme dělali podle aktuální formy. Do Eura jsou dva měsíce, hráče znám. Rozhodne, jak na tom budou do konce května.

Jaká je teď pozice stopera Zimy?

Mladý perspektivní stoper, ve Slavii hraje velmi dobře, nastupuje do těžkých zápasů, proto tady s námi je. O nominaci na Euro si říká. Je jedním z adeptů na pozici stopera.

Hrál jen pár minut proti Estonsku. Proč jste mu nedal víc šancí? Jinak mohl být na mistrovství Evropy do 21 let...

Nevěděli jsme, jestli do Walesu odcestuje Kúdela. Kdyby neletěl, hrál by Zima. S Belgií jsme vzadu odehráli včetně brankáře velmi dobrý zápas, takže jsem to na Wales nechtěl měnit.