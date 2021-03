Vstup do kvalifikace hodnotím na trojku, mrzi kapitána Daridu porážka ve Walesu. ‚Ale nevěšíme hlavy‘

Cardiff Kapitán Vladimír Darida by vstup české fotbalové reprezentace do kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 oznámkoval trojkou. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v úterý podlehli Walesu 0:1 a po třech zápasech mají čtyři body. Darida považuje prohru za komplikaci. Mužstvo podle něj musí zvládnout odvety s Walesem i Belgií.

Češi odstartovali kvalifikaci na neutrální půdě v Polsku vítězstvím 6:2 nad Estonskem. Následně doma remizovali s lídrem žebříčku FIFA Belgií 1:1. Právě držitel bronzu z posledního světového šampionátu vede se sedmi body skupinu E. Česko je druhé, o bod pozadu jsou Wales s Běloruskem, ale mají zápas k dobru.



„Začali jsme velmi dobře kvalitním výkonem proti Estonsku, na to jsme navázali proti Belgii. Zápas vypadal dobře stejně jako hra. Jenom je škoda, že jsme na na to nenavázali. Kdybychom si odsud odvezli aspoň bod, byli bychom mnohem spokojenější. Takhle je to tak na trojku, co se týče školní známky,“ řekl na on-line tiskové konferenci Darida, který stejně jako tři další čeští hráči z bundesligy kvůli cestovním koronavirovým opatřením utkání s Belgičany vynechal.



Na přímý postup na mistrovství světa v Kataru podle něj mužstvo myslí pořád. „To bychom do kvalifikace ani nemohli vstoupit, kdybychom nechtěli být první. Je to komplikace, ale kvalifikace bude ještě dlouhá, bude dost zápasů. Musíme doma zvládnout zápas s Walesem a v Belgii. Není nic ztraceného, nevěšíme hlavy, ale musíme bojovat dál,“ uvedl třicetiletý záložník Herthy Berlín.



Na závěrečný turnaj postoupí přímo pouze vítěz skupiny, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

Daridu mrzelo, že Češi v Cardiffu nevyužili několik šancí. „Rozjížděli jsme se pomaleji, začátek nebyl takový, jak jsme si představovali. Postupem času jsme se dostávali do hry a do tempa a jenom je škoda, že jsme neproměnili nějaké šance,“ prohlásil Darida.

V 49. minutě dostal červenou kartu český útočník Patrik Schick. „Vyloučení zápas trošku ovlivnilo, ale postavili jsme se k tomu dobře a dobře jsme na to zareagovali. Hráli jsme aktivně, nezalezli jsme dozadu, měli jsme šance. Provi (Provod) mohl dát gól, udělal kličku gólmanovi, ale bohužel jejich hráč mu míč vypíchl. Pak tam byla i penaltová situace,“ konstatoval Darida.



V 77. minutě se síly po vyloučení Connora Robertse vyrovnaly, Daniel James ale o čtyři minuty později vstřelil vítězný gól. „Naší aktivní hrou jsme si potom dokázali vypracovat šance. Jenom je škoda, že jsme je nevyužili. Nakonec jsme mohli dát v nastavení na 1:1 a bylo by to mnohem lepší,“ řekl Darida, který je při absenci Bořka Dočkala kapitánem.

„Je škoda, že jsme víc netrefovali bránu, scházela trošku přesnost. Věděli jsme, že s Walesem to bude vyrovnané utkání. Kdybychom šli do vedení, bylo by to pro nás lepší, ale bohužel to bylo tak, že jsme šance neproměnili, a to nás teď mrzí,“ uvedl někdejší hráč Plzně a Freiburgu.