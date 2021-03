Ronaldova frustrace pro dobrou věc. Zahozená kapitánská páska se draží, peníze pomohou malému chlapci

Bělehrad Neuznaný regulérní gól, frustrace a úprk do šaten. Cristiano Ronaldo opustil trávník v Bělehradu po kvalifikačním utkání plný emocí, přičemž zahodil kapitánskou pásku. Tu sebral jeden ze zaměstnanců stadionu a věnoval ji do dražby, jejíž výdělek pomůže malému chlapci se spinální svalovou atrofií.

Dechberoucí závěr kvalifikačního utkání o MS mezi domácím Srbskem a hosty z Portugalska měl pachuť křivdy. Svěřenci trenéra Fernanda Santose, který koučoval svůj jubilejní 1000. zápas, přišli o dvoubrankové vedení. Na dva góly Dioga Joty však mohl těsně před závěrečným hvizdem navázat hvězdný Cristiano Ronaldo, rozhodčí však jeho regulérní branku neuznal.

Ptáte se proč? Míč podle něj a jeho asistenta na pomezí nepřešel přes brankovou čáru. A kvůli absenci systému VAR a Goal-line technology, které nejsou na kvalifikačních utkáních k dispozici, nebylo možné situaci přezkoumat. „Jediné, co mohu podle pravidel FIFA říct, je, že jsem se omluvil trenérovi národního celku Fernandu Santosovi a jeho týmu za to, co se stalo,“ uvedl den po zápasu nizozemský sudí Makkelie pro portugalský list A Bola.

Nezabránil však bezprostřední reakci Cristiana Ronalda, který ihned po závěrečném hvizdu opustil bělehradský stadion značně frustrovaný. Během odchodu navíc zahodil svou kapitánskou pásku, kterou později sebral jeden ze zaměstnanců stadionu. A naložil s ní zajímavým způsobem..



Pásku hvězdného útočníka Juventusu Turín totiž předal charitativní organizaci, která ji vydraží. Peníze poputují na léčbu šestiměsíčního srbského chlapce, který trpí spinální svalovou atrofií. „Částka půjde ve prospěch šestiměsíčního Gavrila Durdeviče z Kragujevace, který na léčbu potřebuje dva a půl milionu eur,“ stojí na aukčním webu. Dražba začala v pondělí a bude pokračovat do čtvrtka, zatím se na pomoc malého Gavrila vybralo přes dva miliony korun. (k 31. březnu 10:00)