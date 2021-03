Šilhavý před zápasem s Walesem: Bale je skvělý hráč. Řekneme si, jak ho bránit a nepustit do šance

Praha Ač by se dalo namítnout, že je poslední roky fotbalově na ústupu a už nezáří jako dřív, platí Gareth Bale pořád za hvězdu nejen ve Walesu. Při jeho bránění česká reprezentace v úterý večer musí být obzvlášť pozorná. „Skvělý hráč,“ ví trenér Jaroslav Šilhavý.

Bale sice dávno není nejdražším fotbalistou planety a nepostradatelnou hvězdou Realu Madrid, kde v minulých sezonách postupně vypadl ze sestavy. Je nicméně pořád nebezpečný, což nedávno ukázal na hostování v Tottenhamu.

Na přelomu února a března si v šesti utkáních připsal šest branek!

I proto kouč Šilhavý na dotaz, zda bude své svěřence na Balea speciálně připravovat, odvětil: „Samozřejmě.“

„Naše týmové pojetí je sice hlavní, ale i na Lukaka v sobotu jsme se chystali, zdvojovali jsme ho, znali jeho kvality. Bale je skvělý, většinou bude vycházet na naši levou stranu. Řekneme si individuálně, jak ho bránit, jak ho nepustit do šance,“ pokračoval Šilhavý.

Na tiskovce soupeře se naopak řešilo, jak Velšané budou hlídat Tomáše Součka. Připravujete ho na variantu, že bude osobně střežen?

Dovedu si představit, že ho budou osobně bránit, zdvojovat v pokutovém území. Při standardkách je nebezpečný. Myslím ale, že Tomáš je na to zvyklý, dokáže si i tak místo najít a dobře zakončit. Ale ano, počítáme s tím.

Co od střetnutí s Walesem očekáváte?

Lze očekávat vyrovnaný zápas. Stejně jako my vyhráli skupinu Ligy národů, dominovali na stejném levelu jako my. Mají spoustu hráčů z britských soutěží, z Premier League, zmíněnou hvězdu Balea, nečeká nás nic snadného. Chtěli bychom potvrdit formu.

Co byste chtěl přenést z utkání s Belgií, za který byl tým hodně chválen?

Zpráv, pozitivních ohlasů bylo hodně, trávil jsem hodně času odpověďmi. Je to ale moc příjemné. Kluci si pochvaly zasloužili a nyní doufám, že výkon proti Walesu bude podobný tomu s Belgií. Kvalita soupeře to vyžaduje. Pokud nebudeme nachystaní od první minuty, soupeř je nebezpečný a trestal by nás, kdybychom k tomu přistoupili jinak než k Belgii.

Po remíze s Belgičany (1:1) jste říkal, že vám někteří hráči zamotali hlavu. Teď máte znovu k dispozici čtveřici z bundesligy, jak náročné budete mít rozhodování o sestavě?

Je to vždycky příjemné rozmýšlení, když máte větší možnosti. Hráči, kteří zase dorazili z Německa, kádr zkvalitnili. Sestavu bych nechtěl vyzrazovat, ale potěšilo nás, že kluci, kteří nastoupili proti Belgii, si vedli velmi dobře. Ať už třeba Holeš nebo Krmenčík. Blíží se Euro, je tu velká soutěživost, každý se chce ukázat a říct si o nominaci. Je to příjemné.

Co říkáte na to, že Wales vyhodil tři hráče z nominace za porušení pravidel? Ovlivní to situaci v jejich týmu?

Dozvěděl jsem se to, když jsme přijeli na stadion. Ani pořádně nevím, kdo to byl, ale prý spíš hráči, kteří tolik nenastupují. Co k tomu říct... Možná mužstvo zpozorní a bude víc pracovat? Spíš je to otázka na ně, nechci to hodnotit.