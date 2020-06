Ceny jak na Barcelonu, nepoučitelní sparťané se snaží opět na lístcích vydělat. Nekupujte je, varuje klub

Praha Euforie, radost i lepší zítřky. Pražská Sparta se nese na vítězné vlně a vhání většině svých příznivců úsměv do tváře. Někteří fanoušci ji to však neopětují, spíše naopak. Jednotlivci, kteří ovšem patří mezi ty nejvěrnější, i nadále přeprodávají vstupenky na domácí utkání. „Je to smutné,“ komentuje nepříjemnou situaci s „bazarovými fanoušky“ pro Lidovky.cz ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Je to jen pár dní a pražská Sparta řeší další problém. Nejedná se o herní projev A týmu, ten je v posledních týdnech více než dobrý. Jde opět o fanoušky.

Fanoušky? Jestlipak se takhle dají vůbec nazvat. Jde o pravidelné návštěvníky Letné, kteří si chtějí po restartu ligy přivydělat formou zakázaného přeprodeje vstupenek. Sparta totiž fanouškům, kteří jsou platnými držiteli permanentek, poskytuje vstupenky na domácí utkání za manipulační poplatek, který činí 5 korun. Oni pak obratem nabízejí kus až za dva tisíce na internetových bazarech.



„Myslím, že naši fanoušci zaznamenali, jak jsme postupovali proti podobné formě zakázaného přeprodávání vstupenek na internetu při těch předchozích zápasech. Za nás jako klub je to porušení obchodních podmínek,“ uvádí pro Lidovky.cz ředitel komunikace pražské Sparty Ondřej Kasík.



Na duel s Baníkem Ostrava se dostane kvůli koronavirovým opatřením jen 4000 vyvolených. O to zarážející je, že když se Spartě konečně daří, ti nejvěrnější raději vydělají. „Je to něco, co bychom neočekávali od držitelů permanentních vstupenek či jejich nejbližších. Notabene v době, kdy je pro fanouška privilegium, a to nemluvíme jen o Spartě, že se na fotbalový stadion dostat,“ dodává Kasík postoj Letenských.



A není to ojedinělá akce vynalézavého fanouška. Podobného chování se dopouští větší počet jedinců. „Zaznamenali jsme několik případů ohledně utkání s Baníkem Ostrava,“ uvádí ředitel komunikace a jen utvrzuje fakt, že se najde více „věrných“, kteří své výsostné právo rádi zpeněží.



„Prosíme lidi, aby takové vstupenky nekupovali. Je třeba si uvědomit, že klub v tuhle chvíli distribuje vstupenky za nula korun, respektive za manipulační poplatek pět korun. To je dnešní reálná cena. Pokud by to byl zápas s Baníkem Ostrava v běžném režimu, vstupenka by stála zhruba 400 korun. To je pouhých dvacet procent hodnoty, za jakou se to ti lidé snaží udat na černém trhu,“ upozorňuje na závěr Ondřej Kasík, který celou kauzu okomentoval pro Lidovky.cz.