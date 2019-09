Během prvních kol chybovalo video v Anglii čtyřikrát, uznala komise. Chce to trpělivost, vybízí Lineker

Londýn Během prvních čtyř kol zápasů anglické Premier League se asistentům videorozhodčího nepodařilo správně vyhodnotit čtyři rozhodnutí. „Celkově jsem byl zastáncem VARU a vždycky jím budu. Je třeba ale u ofsajdu či udělení červené karty vidět na zpětných záběrech jasně chvíli, kde to bude prokázáno,“ tvrdí bývalý reprezentant Anglie Gary Lineker.

Začátek Premier League nabídl dohromady 227 incidentů, které se týkaly uznání branky, rozhodnutích o červené kartě a v neposlední řadě o odvolání či uznání penalty.

Z těchto prohřešků změnil VAR šestkrát původní rozhodnutí. Šéf rozhodčích Mike Riley řekl na schůzce klubů Premier League, která proběhla ve čtvrtek odpoledne, že objevil čtyři incidenty, kde video pochybilo a měly být změněny.

Jedná se o:

Nevyhodnocený penaltový zákrok na záložníka Davida Silvu během vítězství Manchesteru City 3:1 nad Bournemouthem ve třetím kole.

Zákrok na útočníka Sebastiena Hallera v utkání West Ham - Norwich (2:0).

Youri Tielemans z Leicesteru City měl být vyloučen po svém faulu na Calluma Wilsona z Bournemouthu.

Bezprostředně před vyrovnáním obránce Newcastlu Fabina Scharra proti Watfordu (1:1) byla ignorována hra rukou Isaaca Haydena, od jehož ruky se míč odrazil ke Švýcarovi.



Sestřih sporných momentů v Premier League:

„Celkově jsem byl zastáncem VARU a vždycky jím budu. Je třeba ale u ofsajdu či udělení červené karty vidět na zpětných záběrech jasně chvíli, kde to bude prokázáno. Video se ještě musí vyvíjet, děláme to za pochodu. Chce to trpělivost a respekt,“ říká bývalý anglický fotbalista Gary Lineker.

Celkově je ale vedení Premier League přiměřeně spokojeno s tím, jak se videotechnologie užívá. Dalším bodem bude v dohledné době přesunutí přestupového okna zpět na konec srpna, v souladu s většinou ostatní evropských soutěží, jednání by měla započít v listopadu.