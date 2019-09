Nevím, jestli Barcelona udělala všechno pro to, aby Neymara přivedla, tvrdí Messi

Barcelona Kapitán fotbalistů Barcelony Lionel Messi si není jistý, zda vedení katalánského klubu v létě udělalo maximum pro návrat útočníka Neymara z Paris St. Germain. Argentinská hvězda soupeře Slavie ve skupině Ligy mistrů však i bez brazilského reprezentanta považuje současný tým za hodně silný.

Neymar předloni přestoupil z Barcelony do PSG za rekordních 222 milionů eur. V létě vyjádřil touhu odejít zpátky na Camp Nou, ale podle francouzského klubu za něj španělský mistr nabídl málo.

„Nevím, jestli Barcelona udělala všechno pro to, aby ho přivedla. Upřímně si nejsem jistý ani tím, zda udělal maximum Neymar. O vyjednávání s PSG nemám tolik informací, ale určitě to nebylo snadné,“ řekl Messi v rozhovoru pro španělský list Sport.

V letech 2013 až 2017 v Barceloně vytvořil spolu s Neymarem a Luisem Suárezem úspěšné ofenzivní trio, které si přál obnovit. „Byl bych moc rád, kdyby se Neymar vrátil. Rozumím i lidem, co byli proti tomu. Kvůli všemu, co se stalo a jak nás opustil. Ale po sportovní stránce je Neymar jeden z nejlepších na světě a tým by s ním měl větší šanci na kýžené výsledky. Klub by těžil i z jeho osobnostních práv a sponzorů,“ uvedl dvaatřicetiletý kanonýr.

Odmítl spekulace médií, že s několika zkušenějšími spoluhráči vedení Barcelony žádal, aby Neymara přivedlo zpátky. „Tak to nebylo. Pochopitelně jsme se o tom v šatně bavili a řekli jsme jim svůj pohled na věc. Nikdy jsme ale nežádali, že ho musí koupit. Jenom jsem jim poskytli názor, stejně jako u Griezmanna a dalších hráčů, kteří k nám přišli, nebo nepřišli,“ prohlásil Messi.



„Ale nejsem zklamaný, že se nevrátil. Máme skvělý tým a můžeme bojovat o všechny trofeje i bez Neymara. Jen bych si s ním znovu rád zahrál, nic víc,“ dodal pětinásobný držitel Zlatého míče, který kvůli zranění lýtka v této sezoně ještě nezasáhl ani do jednoho utkání.