Upálení fanynky? Je třeba ukončit zákaz žen na fotbalových utkáních v Íránu, reaguje FIFA

„Sahar Khodayari byla zastavena u vstupu na stadion poté, co zástupci pořadatelské služby zjistili, že je žena. Ihned poté byla převezena do cely předběžného zadržení, kde čekala na svůj soud.“ uvedla organizace pro lidská práva Amnesty International.

S devětadvacetiletou Íráčankou bylo v Teheránu zahájeno líčení. Po závěrečném verdiktu, kdy hrozil Khodayari až půlroční pobyt v cele, se na protest polila benzínem a zapálila se. V nemocnici následkům zranění podlehla.

Zákaz žen na fotbalových stadionech v Íránu započal po islámské revoluci v roce 1979, paradoxně se ale mohou objevovat na utkáních jiných sportů, jako je třeba volejbal.

„Toto velmi smutné zatčení a následný rozsudek poukazují na to, že je třeba v Íránu ukončit zákaz účasti žen na fotbalových utkání. Sahar podle slov své sestry trpěla bipolární poruchou, díky které se ve vězení její stav výrazně zhoršil. Je povinností FIFA, aby prosazovala svá vlastní pravidla v oblasti lidských práv,“ uvedla ve svém prohlášení Amnesty International.

Our dear Sahar burnt herself to death, when she was charged to 6 month in jail for ... going to the stadium to support her #Esteghlal.

She supported us despite the politics made it illegal for her, but what we do can do to support her? ABSOLUTELY NOTHING.



We are cowards. pic.twitter.com/VTKKa0jvIN