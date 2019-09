Ze soupeře máme velký respekt. Slavia si postup do LM zasloužila, říká Zanetti

Praha Podle někdejšího dlouholetého hráče a nyní viceprezidenta Interu Milán Javiera Zanettiho vzbuzují fotbalisté Slavie velký respekt. Právě proti úřadujícím českým šampionům načnou "Nerazzurri" příští úterý na San Siru boje v Lize mistrů. Dalšími soupeři obou klubů v základní skupině jsou Barcelona a Borussia Dortmund.

„Je to těžká, komplikovaná skupina. Všichni to jsou těžcí soupeři. Jsme Inter, chceme dosáhnout dobrých výsledků a postoupit dál,“ řekl novinářům šestačtyřicetiletý Zanetti, který se dnes v Praze zúčastnil otevření první mládežnické akademie Interu v České republice.

„Proti Slavii to bude první zápas doma. Chceme, aby to bylo velké utkání a zvítězili jsme. Ze soupeře ale máme velký respekt. Nerad hovořím o individualitách, raději mluvím o celém mužstvu. Slavia si postup do Ligy mistrů zasloužila,“ uvedl Argentinec Zanetti. „Český fotbal velmi respektuji stejně jako jeho hráče. Proti mnohým jsem měl možnost hrát,“ dodal rodák z Buenos Aires.

V roce 2010 dovedl z pozice kapitána milánský celek k vítězství v Lize mistrů, když mužstvo pod vedením kouče Joseho Mourinha porazilo v madridském finále Bayern Mnichov 2:0.



Zanettiho život je s Interem neodmyslitelně spjatý. Do klubu přišel v v roce 1995, o 19 let později ukončil v jeho dresu hráčskou kariéru a přešel do funkce viceprezidenta. „Cítím se jako Ital, protože v Itálii jsem prožil více než polovinu svého života. Za to musím Interu poděkovat, protože mi jako mladému otevřel dveře. Jsem jeho součástí a jsem s ním pevně spojený. Právě proto v Interu pokračuji v této pozici, protože Inter je mojí rodinou,“ prohlásil Zanetti.

Podobný osud jako on zažil v Juventusu Turín Pavel Nedvěd, který za „Starou dámu“ dlouhá léta hrál a v současnosti mu v klubu rovněž náleží funkce viceprezidenta. „Je to společnost, která si mě vybrala, stejně jako si Juventus vybral Nedvěda. Kluby jsou přesvědčené, že jsme vhodnými osobami, které mohou správným způsobem předávat jejich hodnoty dál,“ konstatoval pětinásobný vítěz italské soutěže.