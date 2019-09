Vypadá skvěle, myslím si, že by to ještě někde v pohodě dal, říká Nedvěd o Brücknerovi

Olomouc Když spoluhráč pokazil akci, vztekal se. Jindy zatleskal. Běhal, nabízel se, rozehrával. Vážně je Pavlu Nedvědovi 47 let? Držitel Zlatého míče z roku 2003 pro nejlepšího fotbalistu Evropy dorazil z Turína, kde dělá viceprezidenta slovutnému Juventusu, na Zápas století do Olomouce. Především proto, aby vzdal hold svému někdejšímu reprezentačnímu trenérovi Karlu Brücknerovi, jenž v listopadu bude mít osmdesátiny. A taky aby porazil legendy slavící Sigmy, což se v neděli po výsledku 9:2 před plnými tribunami stalo.

Vypadal jste, jako byste se připravoval s hráči Juventusu.

Ale netrénuji nikdy, protože se to nedá. Už jsou na mě moc rychlí. Údržba je špatná. Já se na hřiště moc nedostanu. Je náročné se udržet. Nějaký běh tam je, ale moc ne. Snažil jsem si zaběhat, zahrát fotbal. Myslím, že nás to bavilo, a chtěli jsme pobavit i lidi, když jich na nás důchodce přišlo dost.

Přes deset tisíc.

Bylo to super. Jsem strašně rád, že přišli, chci jim poděkovat. Nejsme v takové formě, abychom si mohli dovolit nabídnout nějaké spektakulární věci, ale snažili jsme se. Góly padaly a lidi byli snad spokojení.

Pořád je na vás vidět, že nechcete prohrát ani takový zápas.

My jsme taková parta, která prostě prohrát nechce. Jdeme si zahrát a může se stát, že prohrajete, ale musíte udělat všechno pro to, abyste neprohráli. Snažili jsme se dávat góly. Docela nám to vycházelo.

Jako by souhra se stále rychlým Poborským ani nepřestala.

To je jednoduché, tohle se nezapomíná. Spíš je to o těch tempech, jestli nohy trošku jdou. Karel se nabídne úplně krásně a dát to jen do pohybu je jednoduché. Viděli jste to. Fotbal chce myšlenku, běh a vyhovět si. Jsme generace, která si sedla. Rozumíme si, jak s Poborákem, tak s Vladimírem Šmicerem. Honza Koller je pro nás důležitý. V prostředku byl Polák s Hübschmanem, ti to všechno čistili. A kluci vzadu měli strašně málo práce. Když tam máte Davida Rozehnala nebo Tomáše Ujfalušiho, kteří to krásně přečtou, takže se ani nezadýchají, posbírají balony a my si zahrajeme dobře.

Fanoušci tady říkali, že byste se měl sebrat a nastoupit za Česko v kvalifikaci proti Černé Hoře...

...to ne. My jsme si chtěli zahrát akorát dobrý fotbal. Když jdete na hřiště, musíte lidem něco nabídnout, protože oni si za to zaplatili. Je třeba dát do toho všechno, udělat akce, vstřelit góly a bavit se fotbalem, pak se baví i lidi. Na to by fotbalisti neměli zapomínat.

Co jste říkal na porážku českého týmu v Kosovu?

Neviděl jsem to, ale když prohrajete, máte nějaký problém. Abych se přiznal, z Kosova nikoho neznám, ale myslím si, že fotbal umí hrát, že jsou docela podceňovaní. Kluci se o tom přesvědčili. Teď je třeba na to zapomenout a hrát jiný zápas.

Co popřejete Sigmě do další stovky?

Aby to dělali, jak dělají. Měli úspěchy. Když si to vezmeme, tak v těch sto letech je to důležité mužstvo v českém fotbale. I dnes byly její legendy dobré. Byl to fajn den.

Jaký zápas na Andrově stadionu se vám vybaví?

Myslím, že jsme tady prohrávali se Slováky v poločase 0:1 a na konci jsme vyhráli 4:1. To jsme dostali od pana Brücknera o půli kartáč. Věděl, jak na nás. Dělal historii českého fotbalu a právem si zaslouží to, co tady bylo, že mu lidé vzdali hold. Trenér Brückner měl radost, takže to bylo fajn.

Co se vám vybaví, když se řekne Karel Brückner?

Těžko vybrat jen jeden moment, protože těch momentů bylo strašně moc. Spíš si právě vybavím, kolikrát jsme od něj dostali v poločase kartáč, když jsme prohrávali 0:1. Házel po nás, co našel. Vy ho vidíte jako kliďase, ale když šel do kabiny, tak to stálo kolikrát za to. Ale my jsme si to zasloužili. Strašně rádi jsme pod ním hráli, protože jsme věděli, že když budeme dělat, co po nás chce, tak budeme hrát dobrý fotbal. To se naplnilo.

V listopadu má osmdesátiny. Vypadá pořád stejně, že?

Vypadá úplně stejně! Bavili jsme se v poločase a myslím si, že by to někde ještě v pohodě dal. Ti, kteří ho chtějí oslovit, mají šanci.

Vzal byste si ho do Juventusu?

Hezký dotaz. Pana Brücknera určitě. Trenérské kvality na to má úplně v pohodě.