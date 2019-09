Klagenfurt se vzdal v průběhu sezony stadionu ve prospěch výstavy, ta hovoří o klimatických změnách

„Za lesy“, což je nová výstava švýcarského umělce Klause Littmana, která je k vidění na hřišti na stadionu Woerthersee s kapacitou 32 000 míst, jenž hostil přípravně zápasu před Eurem 2018. Stadion nyní zdobí osiky, duby, břízy a modříny.

Breathtaking: Swiss curator Klaus Littmann installed an entire forest, basically, into the home stadium of Austrian side Austria Klagenfurt, who agreed to play elsewhere until the piece is removed in late October. His work was inspired by a 70's illustration, pictured below. pic.twitter.com/ua85vuO7bs