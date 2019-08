Ne atmosféře jako v Anglii, zlobí se fanoušci Nice po přerušení zápasu. Důvodem byl nápis v barvách LGBT

Nice Zápas nejvyšší francouzské fotbalové ligy mezi Nice a Marseille byl dočasně pozastaven. Důvodem bylo to, že fanoušci domácího Nice rozvinuli transparent, který byl podle názoru hlavního sudího utkání Clémenta Turpina homofobní.

Utkání třetího kola Ligue 1 mezi Nice a Marseille byl v průběhu prvního poločasu zastaven na 10 minut, když rozhodčí poslal hráče do kabin na stadionu Allianz Riviera v Nice.

Důvodem stažení ze hřiště byl transparent příznivců domácího klubu, kteří kritizovali vedení nejvyšší francouzské ligy za nové represe vůči aktivním fanouškům, které znamenají více oplocených sektorů na stadionech. Na zmiňované plachtě ultras domácího celku byl nápis „stadiony se stávají více homosexuální,“ když slovo homosexuální bylo v barvách duhové vlajky LGBT komunity.

„Rozhodčí správně zastavil zápas. Tyto věci jsou nepřijatelné a rozhodčí neměl na výběr. Mohl by nám možná dát trochu času na to, abychom šli k fanouškům a požádali je, aby odstranili plachtu, ale jinak to rozhodnutí plně chápu“ řekl po zápase na tiskové konferenci manažer Nice Patrick Vieira.

Opačného názoru však byli příznivci domácího celku.

„Nechceme atmosféru fotbalu jako v Anglii, kde se z něj stalo pouhé divadlo. Chceme vyjádřit tvrdý nesouhlas proti represím, které francouzský fotbal dělá a chce vymýtit moderní fanoušky,“ stěžují si na sociálních sítích

Hlavní sudí utkání Clément Turpin nakonec hráče po krátké pauze vrátil na hřiště, kde nakonec Marseille vyhrála venku po brankách Benedetta a Payeta 2:1.